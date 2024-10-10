«Был человеком сцены»: уральские рэперы простились с коллегой, чей труп нашли в гараже. Фото

В Екатеринбурге простились с рэпером MC Bandit, работавшим с Витей АК-47
© Служба новостей «URA.RU»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, траур, гвоздики, цветы, дорога, память, поминовение, крокус сити холл
Прощание с Алексеем Бражниковым прошло на Уралмаше, где он жил и работал Фото:

В Екатеринбурге десятки человек, в том числе музыканты Жаман («Восточный округ») и Аветис Мирзаянц (9 Грамм), простились с рэпером Алексеем Бражниковым, известным под псевдонимом MC Bandit. За свою карьеру он успел поработать со многими звездами. На траурной церемонии многие не могли сдержать слез, передает корреспондент URA.RU.

Церемония прошла в зале «Феникс» на Уралмаше — именно в этом районе жил и творил артист. «Когда в последний раз записывался у Лехи на студии, видимо, уставший был. Не замечал, что по звуку не очень. Он меня отогнал и сказал: «Нас рано или поздно не станет, а музыка останется навсегда», — вспомнил близкий музыканта.

Алексей умер из-за отрыва тромба, сказал URA.RU его брат. Некоторые пользователи в соцсетях предполагали, что смерть могла наступить из-за отравления наркотиками. Однако в близком окружении рэпера версию категорически опровергали. «У него остался сын… Тяжело говорить… Берегите его», — попросила одна из подруг. «Будем», — ответил близкий друг Бражникова. Среди присутствующих были музыканты Жаман («Восточный округ») и Аветис Мирзаянц (9 Грамм).

Тело артиста нашли вечером 7 октября на студии на Уралмаше. Там, по словам, друга он проживал последние несколько лет после развода. Его называют городской легендой. Подробнее о карьере МС — в материале агентства.

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В Екатеринбурге десятки человек, в том числе музыканты Жаман («Восточный округ») и Аветис Мирзаянц (9 Грамм), простились с рэпером Алексеем Бражниковым, известным под псевдонимом MC Bandit. За свою карьеру он успел поработать со многими звездами. На траурной церемонии многие не могли сдержать слез, передает корреспондент URA.RU. Церемония прошла в зале «Феникс» на Уралмаше — именно в этом районе жил и творил артист. «Когда в последний раз записывался у Лехи на студии, видимо, уставший был. Не замечал, что по звуку не очень. Он меня отогнал и сказал: «Нас рано или поздно не станет, а музыка останется навсегда», — вспомнил близкий музыканта. Алексей умер из-за отрыва тромба, сказал URA.RU его брат. Некоторые пользователи в соцсетях предполагали, что смерть могла наступить из-за отравления наркотиками. Однако в близком окружении рэпера версию категорически опровергали. «У него остался сын… Тяжело говорить… Берегите его», — попросила одна из подруг. «Будем», — ответил близкий друг Бражникова. Среди присутствующих были музыканты Жаман («Восточный округ») и Аветис Мирзаянц (9 Грамм). Тело артиста нашли вечером 7 октября на студии на Уралмаше. Там, по словам, друга он проживал последние несколько лет после развода. Его называют городской легендой. Подробнее о карьере МС — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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