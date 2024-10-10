Хобби пермского мэра заинтересовало следственный комитет

Следком ищет состав преступления в выставке картин мэра Краснокамска Быкариза

Прокуратура посчитала, что мэр злоупотребил полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел по Краснокамску СУ СК РФ по Пермскому краю проводит проверку на предмет наличия состава преступления в действиях главы Краснокамска Игоря Быкариза. Об этом URA.RU сообщили в краснокамской прокуратуре. Надзорное ведомство провело проверку законности организации выставки картин Игоря Быкариза в муниципальной галерее и передало материалы следователям.

«По материалам проверки прокуратуры города должностными лицами следственного отдела по г. Краснокамск СУ СК ФР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в действиях главы Краснокамского округа Быкариза И.Я. Процессуальное решение в настоящий момент не принято», — говорится в ответе прокуратуры на запрос URA.RU.

В апреле 2024 года Игорь Быкариз организовал выставку своих картин. Около двух лет он увлекается живописью. Выставка прошла в «Краснокамской картинной галерее», которая является структурным подразделением муниципального краеведческого музея. Прокуратура установила, что одним из видов деятельности музея является создание временных выставок из собственных фондов, собраний коллекционеров или других учреждений. Но картины Быкариза к этим фондам не относятся. Значит, музей оказал услугу, которая к его деятельности не относится. Плюс выставка прошла сверх муниципального задания. А так можно делать только за отдельную плату, которая потом расходуется на нужды музея.

«Краснокамский краеведческий музей допустил использование муниципального имущества в целях, не определенных уставом учреждения, и без учета расходов на его содержание, что является неправомерным», — заключила прокуратура и вынесла директору музея представление о недопустимости таких нарушений.

Ранее агентство рассказывало, что у Игоря Быкариза и прокурора Краснокамска Михаила Третьякова — давние непростые отношения. По одной из версий, первопричиной стал уход из администрации округа супруги прокурора Надежды Третьяковой. Надзорное ведомство заваливает мэрию и думу предписаниями и требованиями, добиваясь даже возбуждения уголовных дел. В 2023 году Надежда Третьякова избралась депутатом, но спустя несколько месяцев сложила мандат из-за конфликта интересов с мужем. Дума Краснокамска жаловалась на это прокурору Прикамья Павлу Бухтоярову и требовала, чтобы Михаил Третьяков компенсировал бюджету затраты на довыборы.

Игорь Быкариз не ответил на звонок URA.RU. Источник агентства в территории сообщил, что состава преступления у мэра нет. «Прокуратура просто делает хорошую мину при плохой игре. Ничего страшного проверка не выявила», — отметил инсайдер.