Макрон назвал причину ареста Дурова в Париже

Макрон: Павел Дуров арестован в Париже за отказ сотрудничать
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Павел Дуров не хотел сотрудничать с властями Франции, заявил Макрон Фото:
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Причина ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже связана с тем, что он отказался сотрудничать с французскими властями «в борьбе с незаконной деятельностью в Интернете». Эту причину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Цифровые игроки обязаны сотрудничать в борьбе с любой незаконной деятельностью в Интернете, и наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать», — поделился Макрон в интервью Variety.

Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа, ему были предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Суд запретил ему покидать страну до вынесения заключительного приговора под залог в пять млн евро. Сам Макрон заявлял, что арест Дурова во Франции не был обусловлен политическими мотивами. В конце сентября появилась информация, что Telegram начал сотрудничать со следствием.

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Причина ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже связана с тем, что он отказался сотрудничать с французскими властями «в борьбе с незаконной деятельностью в Интернете». Эту причину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. «Цифровые игроки обязаны сотрудничать в борьбе с любой незаконной деятельностью в Интернете, и наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать», — поделился Макрон в интервью Variety. Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа, ему были предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Суд запретил ему покидать страну до вынесения заключительного приговора под залог в пять млн евро. Сам Макрон заявлял, что арест Дурова во Франции не был обусловлен политическими мотивами. В конце сентября появилась информация, что Telegram начал сотрудничать со следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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