Макрон назвал причину ареста Дурова в Париже

Макрон: Павел Дуров арестован в Париже за отказ сотрудничать

10 октября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Павел Дуров не хотел сотрудничать с властями Франции, заявил Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Причина ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже связана с тем, что он отказался сотрудничать с французскими властями «в борьбе с незаконной деятельностью в Интернете». Эту причину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. «Цифровые игроки обязаны сотрудничать в борьбе с любой незаконной деятельностью в Интернете, и наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать», — поделился Макрон в интервью Variety . Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа, ему были предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Суд запретил ему покидать страну до вынесения заключительного приговора под залог в пять млн евро. Сам Макрон заявлял, что арест Дурова во Франции не был обусловлен политическими мотивами. В конце сентября появилась информация, что Telegram начал сотрудничать со следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причина ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже связана с тем, что он отказался сотрудничать с французскими властями «в борьбе с незаконной деятельностью в Интернете». Эту причину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. «Цифровые игроки обязаны сотрудничать в борьбе с любой незаконной деятельностью в Интернете, и наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать», — поделился Макрон в интервью Variety. Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа, ему были предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Суд запретил ему покидать страну до вынесения заключительного приговора под залог в пять млн евро. Сам Макрон заявлял, что арест Дурова во Франции не был обусловлен политическими мотивами. В конце сентября появилась информация, что Telegram начал сотрудничать со следствием.