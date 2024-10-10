РКН сделал заявление о судьбе Steam в России после блокировки Discord

Роскомнадзор не планирует вводить ограничения в отношении популярной игровой платформы Steam. Об этом сообщили представители ведомства.
«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — заявили в РКН. Информацию об этом передает РИА Новости.
В Роскомнадзоре отметили, что на платформе Steam ранее размещался противоправный контент, который был внесен в Единый реестр запрещенной информации. В большинстве случаев компания отреагировала на требования ведомства и удалила около 250 материалов.
Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны из-за нарушения российского законодательства. По словам РНК, разработчики распространяли через свою программу сообщения запрещенного характера.
Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн сообщил, что Discord могут вернуть, если сервис удалит противоправные материалы. Однако в ведомстве сообщили, что для разблокировки мессенджера в стране просто нет оснований.
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