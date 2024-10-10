На Земле ожидается усиление магнитной бури из-за вспышек на Солнце

10 октября 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Влияние магнитной бури на людей может увеличиться из-за вспышек на Солнце, заявил Сергей Богачев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Усиление магнитной бури на Земле ожидается из-за сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев. Новость по теме На Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури: прогноз на октябрь 2024 «Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление», — заявил Богачев. Его слова передает РИА Новости. Ранее специалисты из ИКИ РАН сообщили о рекордной вспышке на Солнце, которая может привести к магнитной буре на Земле к концу текущей недели. Новая вспышка X уровня была зафиксирована ночью, с началом роста излучения в 04:25 по Москве и достижением максимума в 04:58. При этом 10 октября большое облако плазмы приблизилось к Земле примерно в 11:00 по Москве. В худшем случае в этот день могут быть зафиксированы магнитные бури высшего уровня G5, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усиление магнитной бури на Земле ожидается из-за сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев. «Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление», — заявил Богачев. Его слова передает РИА Новости. Ранее специалисты из ИКИ РАН сообщили о рекордной вспышке на Солнце, которая может привести к магнитной буре на Земле к концу текущей недели. Новая вспышка X уровня была зафиксирована ночью, с началом роста излучения в 04:25 по Москве и достижением максимума в 04:58. При этом 10 октября большое облако плазмы приблизилось к Земле примерно в 11:00 по Москве. В худшем случае в этот день могут быть зафиксированы магнитные бури высшего уровня G5, передает «Национальная служба новостей».