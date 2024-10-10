Глава спецслужбы «Хезболлах» выжил при ударах Израиля по Бейруту

11 октября 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Вафик Сафа предположительно являлся целью ударов израильских ВВС по Бейруту Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Глава спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболлах» Вафик Сафа выжил во время авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по Бейруту. Сафа предположительно был целью этих ударов, сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники внутри движения. «Попытка убийства Вафика Сафа провалилась. Он спасся», — сообщает источник. Израильские истребители нанесли удары по району Сан-Терез в южном предместье Бейрута, контролируемому «Хезболлах». В результате авиаударов погибли 11 человек, еще 48 получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает Минздрав Ливана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава спецслужбы ливанского шиитского движения «Хезболлах» Вафик Сафа выжил во время авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по Бейруту. Сафа предположительно был целью этих ударов, сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники внутри движения. «Попытка убийства Вафика Сафа провалилась. Он спасся», — сообщает источник. Израильские истребители нанесли удары по району Сан-Терез в южном предместье Бейрута, контролируемому «Хезболлах». В результате авиаударов погибли 11 человек, еще 48 получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает Минздрав Ливана.