Самолеты Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлах» в Бейруте

07 октября 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлах» Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya. «Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии. Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya. «Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии. Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT.