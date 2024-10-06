06 октября 2024

Самолеты Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлах» в Бейруте

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бинокль, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлах» Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya.

«Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства.

На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии.

Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT.

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Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya. «Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии. Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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