Самолеты Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлах» в Бейруте

Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya.
«Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства.
На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии.
Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT.
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Истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли точечные удары по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. Об этом сообщает агентство Al Wataniya. «Истребители ВВС Израиля нанесли шесть точечных ударов по объектам шиитской организации „Хезболлах“. Удары нанесены в южном предместье Бейрута Сан-Терез», — говорится в сообщении агентства. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Авиаудары также совершены на здания в Махаллят-эр-Рувейсе и Эль-Амрусии. Ранее «Хезболла» выпустила более 120 снарядов по Израилю за сутки 6 октября. Снаряды пересекли территорию Израиля со стороны Ливана, пишет RT.