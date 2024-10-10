Названо число жертв от израильских ударов по Бейруту

Минздрав: 11 человек погибли от ударов Израиля по Бейруту

10 октября 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

В результате удара погибли 11 человек Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В результате ударов Израиля по Бейруту погибли 11 человек. Кроме того, в больницы с ранениями попали 48 граждан. Об этом заявили в Минздраве республики. «Жертвами израильских авиаударов по Бейруту стали 11 человек, еще 48 получили ранения», — сообщает Минздрав республики. Информацию передает ТАСС. Ранее истребители ВВС Израиля ударили по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ударов Израиля по Бейруту погибли 11 человек. Кроме того, в больницы с ранениями попали 48 граждан. Об этом заявили в Минздраве республики. «Жертвами израильских авиаударов по Бейруту стали 11 человек, еще 48 получили ранения», — сообщает Минздрав республики. Информацию передает ТАСС. Ранее истребители ВВС Израиля ударили по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы.