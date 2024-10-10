Названо число жертв от израильских ударов по Бейруту

В результате удара погибли 11 человек
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
В результате ударов Израиля по Бейруту погибли 11 человек. Кроме того, в больницы с ранениями попали 48 граждан. Об этом заявили в Минздраве республики.
«Жертвами израильских авиаударов по Бейруту стали 11 человек, еще 48 получили ранения», — сообщает Минздрав республики. Информацию передает ТАСС.
Ранее истребители ВВС Израиля ударили по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы.
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