10 октября 2024

Названо число жертв от израильских ударов по Бейруту

Минздрав: 11 человек погибли от ударов Израиля по Бейруту
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В результате удара погибли 11 человек Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В результате ударов Израиля по Бейруту погибли 11 человек. Кроме того, в больницы с ранениями попали 48 граждан. Об этом заявили в Минздраве республики.

«Жертвами израильских авиаударов по Бейруту стали 11 человек, еще 48 получили ранения», — сообщает Минздрав республики. Информацию передает ТАСС.

Ранее истребители ВВС Израиля ударили по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы.

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В результате ударов Израиля по Бейруту погибли 11 человек. Кроме того, в больницы с ранениями попали 48 граждан. Об этом заявили в Минздраве республики. «Жертвами израильских авиаударов по Бейруту стали 11 человек, еще 48 получили ранения», — сообщает Минздрав республики. Информацию передает ТАСС. Ранее истребители ВВС Израиля ударили по объектам организации «Хезболлах» в южном предместье Бейрута Сан-Терез. На юге Бейрута раздалось несколько взрывов, от звука которых сотряслись соседние кварталы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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