Юрию Дудю* — 38: как живет в эмиграции и что скрывает блогер, с которым откровенничают знаменитости

Юрий Дудь* отмечает день рождения 11 октября

11 октября 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Дудь* продолжает брать интервью за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) исполняется 11 октября 38 лет. Он прославился своими интервью с известными людьми. Что известно о карьере Дудя и почему он оказался за границей — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Дудь родился в Потсдаме (ГДР) в семье доктора военных наук Александра и преподавателя химии Галины. В 1990 году семья переехала в Россию. Юрий с детства занимался спортом, он мечтал стать футболистом. Уже в 11 лет Дудь публиковался в «Юношеской газете», а в 14 лет его взяли внештатным корреспондентом в «Известия». Затем он попал в штат и поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2008 году, передает портал Voice. Карьера Юрия Дудя С 2011 года Дудь начал работать корреспондентом спортивной редакции «НТВ-Плюс». Кроме того, ему доверили пост главного редактора сайта Sports.ru. В 2018 году Дудь становится заместителем генерального директора. Молодой журналист стремительно развивался в профессии, в 2012—2013 годах Дудь вел программу «Удар головой» («Россия-2). Он комментировал матчи Английской премьер-лиги («Спорт 1»). В 2015—2017 годах Юрий начал брать интервью у спортсменов и тренеров в рамках передачи «Культ тура» на «Матч ТВ». Зимой 2017 года Дудь завел YouTube-канал «вДудь». Он взял интервью у многих звезд шоу-бизнеса, общественных деятелей и политиков. В их числе Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Владимир Жириновский, Баста, Скриптонит, Дмитрий Нагиев и другие. В конце 2019 года у канала Дудя было около шести миллионов подписчиков. Большой общественный резонанс получили его документальные фильмы: «Колыма — родина нашего страха», «Сергей Бодров — главный русский супергерой». Уже в 2018 году Дудя несколько раз оштрафовал Роскомнадзор за мат в эфире. Дудь быстро продвигался по карьерной лестнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дудя проверяли на дискредитацию ВС России После интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми прокуратура Москвы проверяла Дудя по статье о дискредитации российской армии, напоминает телеканал 360. Сам Цыганов позже заявил, что что Дудь вообще «дискредитирует всю Россию», поэтому «получил что заслужил». Интервью с Викторией Цыгановой вызвало резонанс Фото: Анна Майорова © URA.RU Почему Юрий Дудь уехал из России Дудь эмигрировал из России весной 2022 года, после того как Минюст РФ признал его иноагентом. Он попытался данный статус оспорить через суд, но безуспешно. Кроме того, Дудя признали виновным в пропаганде ЛГБТ**. Суд в Лефортово признал журналиста виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей, сообщала Baza в своем telegram-канале. Он попытался оспорить решение, однако его доводы были отклонены. Позже в telegram-каналах сообщалось, после признания иноагентом Юрий Дудь уехал из России и обосновался в Испании. Дудь обосновался в Барселоне Фото: Иван Некрасов © URA.RU Чем Юрий Дудь занимается за границей За границей Дудь продолжает брать интервью у известных артистов и публикует их на своем YouTube-канале. Например, актер Оскар Кучера столкнулся с волной русофобии после интервью у Дудя. За три дня его посмотрели более 11 миллионов раз. В разговоре с блогером актер активно высказывался в поддержку проведения спецоперации на Украине, пишет телеканал 360. Тогда Кучера ответил на критику своего интервью. По его словам, перед интервью была договоренность обсудить «Муз-ТВ», сериал «Солдаты», музыку и гражданскую позицию актера, «Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам», — заявил он, передает RT. Купил квартиру в Барселоне за 35 млн рублей У Дудя в Испании имеется «золотая виза», которая выдается тем, кто купил недвижимость на 500 тысяч евро, передает портал 2×2.su. В Барселоне журналист купил жилье площадью 82 м. Он потратил на его покупку 550 тысяч евро (35 млн рублей), сообщает News.ru. Ранее Дудь объявил о продаже своей квартиры в Москве. Она находится недалеко от станции метро «Тульская». Площадь недвижимости — 50 кв. метров. В доме имеется видеонаблюдение, шлагбаумы, действует пропускная система. У блогера осталась недвижимость на родине Фото: Анна Майорова © URA.RU Личная жизнь за семью печатями Дудь редко соглашается на интервью и практически не говорит о личной жизни, пишет StarHit. По его словам, он не желает делать пиар на семейных отношениях. «Я не прячу жену. А почему я не выкладываю фотографии жены и детей в Сети? Потому что нам не нравятся эти сопли», — отмечает журналист. В интернете можно найти сведения о том, что супругу Дудя зовут — Ольга. Предложение ей Юрий сделал в 2007 году. На следующий год у пары родилась дочь Алена. Затем появился сын Данила. Поклонники блогера уверены, что сын назван в честь главного героя фильма «Брат». Дудь продолжает развиваться в своей профессиональной сфере и не останавливается на достигнутом. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России **Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) исполняется 11 октября 38 лет. Он прославился своими интервью с известными людьми. Что известно о карьере Дудя и почему он оказался за границей — в материале URA.RU. Дудь родился в Потсдаме (ГДР) в семье доктора военных наук Александра и преподавателя химии Галины. В 1990 году семья переехала в Россию. Юрий с детства занимался спортом, он мечтал стать футболистом. Уже в 11 лет Дудь публиковался в «Юношеской газете», а в 14 лет его взяли внештатным корреспондентом в «Известия». Затем он попал в штат и поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2008 году, передает портал Voice. С 2011 года Дудь начал работать корреспондентом спортивной редакции «НТВ-Плюс». Кроме того, ему доверили пост главного редактора сайта Sports.ru. В 2018 году Дудь становится заместителем генерального директора. Молодой журналист стремительно развивался в профессии, в 2012—2013 годах Дудь вел программу «Удар головой» («Россия-2). Он комментировал матчи Английской премьер-лиги («Спорт 1»). В 2015—2017 годах Юрий начал брать интервью у спортсменов и тренеров в рамках передачи «Культ тура» на «Матч ТВ». Зимой 2017 года Дудь завел YouTube-канал «вДудь». Он взял интервью у многих звезд шоу-бизнеса, общественных деятелей и политиков. В их числе Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Владимир Жириновский, Баста, Скриптонит, Дмитрий Нагиев и другие. В конце 2019 года у канала Дудя было около шести миллионов подписчиков. Большой общественный резонанс получили его документальные фильмы: «Колыма — родина нашего страха», «Сергей Бодров — главный русский супергерой». Уже в 2018 году Дудя несколько раз оштрафовал Роскомнадзор за мат в эфире. После интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми прокуратура Москвы проверяла Дудя по статье о дискредитации российской армии, напоминает телеканал 360. Сам Цыганов позже заявил, что что Дудь вообще «дискредитирует всю Россию», поэтому «получил что заслужил». Дудь эмигрировал из России весной 2022 года, после того как Минюст РФ признал его иноагентом. Он попытался данный статус оспорить через суд, но безуспешно. Кроме того, Дудя признали виновным в пропаганде ЛГБТ**. Суд в Лефортово признал журналиста виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей, сообщала Baza в своем telegram-канале. Он попытался оспорить решение, однако его доводы были отклонены. Позже в telegram-каналах сообщалось, после признания иноагентом Юрий Дудь уехал из России и обосновался в Испании. За границей Дудь продолжает брать интервью у известных артистов и публикует их на своем YouTube-канале. Например, актер Оскар Кучера столкнулся с волной русофобии после интервью у Дудя. За три дня его посмотрели более 11 миллионов раз. В разговоре с блогером актер активно высказывался в поддержку проведения спецоперации на Украине, пишет телеканал 360. Тогда Кучера ответил на критику своего интервью. По его словам, перед интервью была договоренность обсудить «Муз-ТВ», сериал «Солдаты», музыку и гражданскую позицию актера, «Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам», — заявил он, передает RT. У Дудя в Испании имеется «золотая виза», которая выдается тем, кто купил недвижимость на 500 тысяч евро, передает портал 2×2.su. В Барселоне журналист купил жилье площадью 82 м. Он потратил на его покупку 550 тысяч евро (35 млн рублей), сообщает News.ru. Ранее Дудь объявил о продаже своей квартиры в Москве. Она находится недалеко от станции метро «Тульская». Площадь недвижимости — 50 кв. метров. В доме имеется видеонаблюдение, шлагбаумы, действует пропускная система. Дудь редко соглашается на интервью и практически не говорит о личной жизни, пишет StarHit. По его словам, он не желает делать пиар на семейных отношениях. «Я не прячу жену. А почему я не выкладываю фотографии жены и детей в Сети? Потому что нам не нравятся эти сопли», — отмечает журналист. В интернете можно найти сведения о том, что супругу Дудя зовут — Ольга. Предложение ей Юрий сделал в 2007 году. На следующий год у пары родилась дочь Алена. Затем появился сын Данила. Поклонники блогера уверены, что сын назван в честь главного героя фильма «Брат». Дудь продолжает развиваться в своей профессиональной сфере и не останавливается на достигнутом. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России **Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено