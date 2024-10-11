Иранский политолог: Россия поможет Ирану укрепиться на Ближнем Востоке

Встреча президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана поможет Ирану укрепить позиции на Ближнем Востоке в свете растущей напряженности в отношениях с США и их союзниками. По мнению иранского политолога, журналиста Хаяла Муаззина, Россия играет важную роль в поддержании стабильности в регионе, и в том числе в этом важность первого контакта лидеров РФ и Ирана.
В ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин отметил, что Россия и Иран активно работают вместе на международной арене. По словам российского лидера, взгляды Москвы и Тегерана на происходящие в мире события часто очень близки. В свою очередь Пезешкиан назвал отношения двух стран дружескими и стратегическими.
«Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер, и они развиваются очень успешно. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. Правда, он не отыграл определенного падения прошлого года, но тенденция хорошая», — заявил Путин.
Путин пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом. Пезешкиан с благодарностью принял приглашение и пообещал воспользоваться им.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. И буквально накануне встречи Путина и Пезешкиана Reuters со ссылкой на источники написал о рисках нового витка эскалации конфликта. По данным агентства, Иран пригрозил войной Саудовской Аравии, если королевство откроет воздушное пространство стран Персидского залива для Израиля. В Тегеране опасаются, что этот маршрут Тель-Авив может использовать для ракетной атаки.
По мнению иранского журналиста, политолога Хаяла Муаззина, Россия играет важную роль в поддержании стабильности в регионе. «Для Тегерана сотрудничество с Москвой на фоне конфликта с Израилем становится особенно важным. Возможное расширение военной и экономической поддержки со стороны России поможет Ирану справиться с нарастающими вызовами.
Учитывая сложность обстановки, можно утверждать, что без участия России и Ирана в решении ближневосточных кризисов невозможно достичь стабильного мира. Встреча Путина и Пезешкиана позволит Ирану укрепить свои позиции в регионе, особенно в свете возрастающей напряженности с США и их союзниками», — убежден Муаззин.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта, мыслителя Махтумкули Фраги. В форуме также участвуют главы Туркменистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Монголии и глава парламента Турции. Встреча Путина с Пезешкианом — первая с момента избрания нового президента Ирана в июле 2024 года.
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