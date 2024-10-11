Легендарный генерал Суровикин отмечает день рождения на новом спецзадании. Фото

Генералу армии Сергею Суровикину исполняется 58 лет

11 октября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин прекрасно знаком уральцам по работе в ЦВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генералу армии, Герою РФ Сергею Суровикину — одному из самых авторитетных российских военачальников — исполняется 58 лет. Редакция URA.RU хотела поздравить его лично, но эта опция недоступна даже для многих друзей и товарищей именинника — ведь мало кто знает, где он сейчас. Однако агентство выяснило. «Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — поделился один из общих знакомых. Чтобы наши читатели могли удостовериться в сказанном, публикуем добытые фотографии. Сделаны они на днях. Генерал бодр и сосредоточен, в прекрасной физической форме. Сергей Суровикин родился в Новосибирске. В начале «нулевых» командовал 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге. В ноябре 2008-го стал начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, а спустя почти два года — руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. С декабря 2010 по апрель 2012 года Суровикин — начальник штаба, первый замкомандующего войсками Центрального военного округа. В это время он определял правила в неформальном «клубе генералов», состоящем из влиятельнейших силовиков региона и имевшем серьезное значение в политической жизни Свердловской области (например, с губернатором, экс-полпредом президента в УрФО Евгением Куйвашевым Суровикин дружит до сих пор). Особое отношение к нему со стороны руководства РФ проявилось в 2011 году, когда Суровикину доверили готовить создание военной полиции при Минобороны. В октябре 2012-го он возглавил штаб Восточного военного округа в Хабаровске, а спустя год стал командующим войсками ВВО, обустраивал военную инфраструктуру на Курильских островах и в Арктике. Звание Героя России — высшую госнаграду — Суровикин заслужил в Сирии, где с марта по ноябрь 2017-го координировал российскую группировку. Затем президент Владимир Путин доверил ему командование Воздушно-космическими силами РФ. Осенью 2022-го Суровикин возглавил объединенную группировку войск РФ на Украине, создавал знаменитую на весь мир «линию Суровикина», которая обрушила планы ВСУ по наступлению на Крым. Интересы РФ на стратегически важном африканском направлении генерал отстаивает с 2023 года. URA.RU, внимательно наблюдающее за многолетней службой Сергея Суровикина на благо России, присоединяется к поздравлениям, которые наверняка уже приходят и будут приходить военачальнику со всех уголков России и мира. Крепкого здоровья, успехов в самых ответственных (другие Суровикину, впрочем, и не доверяют) миссиях, семейного счастья! Это фото с Сергеем Суровикиным (справа) сделано несколько дней назад Фото: читатель URA.RU Суть доверенного Суровикину задания никто, конечно, не раскрывает Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генералу армии, Герою РФ Сергею Суровикину — одному из самых авторитетных российских военачальников — исполняется 58 лет. Редакция URA.RU хотела поздравить его лично, но эта опция недоступна даже для многих друзей и товарищей именинника — ведь мало кто знает, где он сейчас. Однако агентство выяснило. «Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — поделился один из общих знакомых. Чтобы наши читатели могли удостовериться в сказанном, публикуем добытые фотографии. Сделаны они на днях. Генерал бодр и сосредоточен, в прекрасной физической форме. Сергей Суровикин родился в Новосибирске. В начале «нулевых» командовал 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге. В ноябре 2008-го стал начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, а спустя почти два года — руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. С декабря 2010 по апрель 2012 года Суровикин — начальник штаба, первый замкомандующего войсками Центрального военного округа. В это время он определял правила в неформальном «клубе генералов», состоящем из влиятельнейших силовиков региона и имевшем серьезное значение в политической жизни Свердловской области (например, с губернатором, экс-полпредом президента в УрФО Евгением Куйвашевым Суровикин дружит до сих пор). Особое отношение к нему со стороны руководства РФ проявилось в 2011 году, когда Суровикину доверили готовить создание военной полиции при Минобороны. В октябре 2012-го он возглавил штаб Восточного военного округа в Хабаровске, а спустя год стал командующим войсками ВВО, обустраивал военную инфраструктуру на Курильских островах и в Арктике. Звание Героя России — высшую госнаграду — Суровикин заслужил в Сирии, где с марта по ноябрь 2017-го координировал российскую группировку. Затем президент Владимир Путин доверил ему командование Воздушно-космическими силами РФ. Осенью 2022-го Суровикин возглавил объединенную группировку войск РФ на Украине, создавал знаменитую на весь мир «линию Суровикина», которая обрушила планы ВСУ по наступлению на Крым. Интересы РФ на стратегически важном африканском направлении генерал отстаивает с 2023 года. URA.RU, внимательно наблюдающее за многолетней службой Сергея Суровикина на благо России, присоединяется к поздравлениям, которые наверняка уже приходят и будут приходить военачальнику со всех уголков России и мира. Крепкого здоровья, успехов в самых ответственных (другие Суровикину, впрочем, и не доверяют) миссиях, семейного счастья!