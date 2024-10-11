Иномарка, попавшая в смертельное ДТП на пермской трассе, принадлежит челябинке

© Служба новостей «URA.RU»
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Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Фото:

Mercedes-Benz, попавший в смертельное ДТП в районе Кунгура (Пермский край) принадлежит женщине из Снежинска (Челябинская область). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. В результате аварии погибли четверо молодых людей, находившихся в легковушке.

«Mercedes-Benz выпущен в 2019 году, в 2020 его купила 43-летняя жительница Снежинска. Она является единственным владельцем иномарки», — пояснил собеседник агентства. Куда направлялся автомобиль, попавший в ДТП, пока неизвестно.

Авария произошла около семи утра в районе Кунгура. Водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли все, кто находился в иномарке.

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Mercedes-Benz, попавший в смертельное ДТП в районе Кунгура (Пермский край) принадлежит женщине из Снежинска (Челябинская область). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. В результате аварии погибли четверо молодых людей, находившихся в легковушке. «Mercedes-Benz выпущен в 2019 году, в 2020 его купила 43-летняя жительница Снежинска. Она является единственным владельцем иномарки», — пояснил собеседник агентства. Куда направлялся автомобиль, попавший в ДТП, пока неизвестно. Авария произошла около семи утра в районе Кунгура. Водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли все, кто находился в иномарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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