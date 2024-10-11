Власти Екатеринбурга упростили получение выплаты участникам СВО

В Екатеринбурге семьям бойцов СВО не понабодится прописка для получения выплаты

11 октября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Единовременная выплата достигла 2,1 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге родственники участников спецоперации РФ на Украине теперь могут получать единовременные выплаты независимо от прописки контрактника. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Лицо, заключившее контракт, имеет регистрацию по месту жительства на территории Екатеринбурга (при регистрации по месту пребывания на территории города либо при отсутствии регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Екатеринбурга принято на учет в военном комиссариате района города)», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Константин Шевченко. Нововведения власти ввели после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил аналогичные поправки в постановление областного правительства. Со 2 октября единовременные выплаты от области, полагающиеся за участие в СВО, также могут получить контрактники из других регионов. Единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны в Екатеринбурге на данный момент составляет 2,1 миллиона рублей. Деньги идут из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге родственники участников спецоперации РФ на Украине теперь могут получать единовременные выплаты независимо от прописки контрактника. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Лицо, заключившее контракт, имеет регистрацию по месту жительства на территории Екатеринбурга (при регистрации по месту пребывания на территории города либо при отсутствии регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Екатеринбурга принято на учет в военном комиссариате района города)», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Константин Шевченко. Нововведения власти ввели после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил аналогичные поправки в постановление областного правительства. Со 2 октября единовременные выплаты от области, полагающиеся за участие в СВО, также могут получить контрактники из других регионов. Единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны в Екатеринбурге на данный момент составляет 2,1 миллиона рублей. Деньги идут из федерального, регионального и муниципального бюджетов.