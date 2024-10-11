Екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тысяч рублей на проезде в транспорте

Екатеринбуржцы за сутки сэкономили 291 тысячу рублей на оплате проезда по QR-коду в общественном транспорте, который позволяет получить скидку на 13 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«По данным перевозчиков, за сутки екатеринбуржцы воспользовались акцией 22393 раза, сэкономив при этом 291109 рублей», — следует из сообщения. Система быстрых платежей начала действовать с 10 октября.
Для того, чтобы воспользоваться акцией пассажирам необходимо либо просканировать QR-код камерой смартфона, либо приложить устройство к табличке со включенной функцией оплаты с помощью NFC. Стоимость проезда в 20 рублей по такому виду оплаты будет действовать до 31 декабря.
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