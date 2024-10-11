Осенние каникулы-2024: как будут отдыхать школьники в октябре

Как будут отдыхать школьники осенью 2024 года

11 октября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Каждая школа может самостоятельно выбирать даты начала и окончания школьных каникул. Фото: Илья Московец © URA.RU До осенних каникул, которые традиционно приходятся на первую половину ноября, остается две недели. В 2024 году отдых школьников продлится восемь дней, включая выходные дни. Подробнее о датах школьных каникул в 2024 году — в материале URA.RU. Даты осенних каникул 2024 года Каждая школа может самостоятельно выбирать даты начала и окончания школьных каникул, поэтому даже в одном городе расписание каникул может различаться. Однако большинство учебных заведений все же соблюдают график, утвержденный Министерством просвещения — согласно ему, осенние каникулы в 2024 году пройдут с 28 октября по 4 ноября. Сколько дней продлятся осенние каникулы в 2024 году Осенние каникулы в 2024 году продлятся восемь дней. Этот период попадает День народного единства, который отмечают 4 ноября. Это значит, что школьники смогут целых восемь дней отдыхать от учебы вместо традиционных семи. Как будут учиться и отдыхать школьники в 2024—2025 годах Даты четвертей: Первая четверть: с 1 сентября по 26 октября 2024 года.

Вторая четверть: с 5 ноября по 30 декабря 2024 года .

. Третья четверть: с 9 января по 21 марта 2025 года.

Четвертая четверть: с 31 марта по 28 мая 2025 года. Даты каникул: Осенние каникулы: 26 октября — 4 ноября 2024 года.

Зимние каникулы: 30 декабря 2024 — 12 января 2025 года.

Весенние каникулы: 22 — 31 марта 2025 года.

Летние каникулы: с 28 мая 2025 года. Для учеников, которые занимаются внеурочной деятельностью, а также для девятых и одиннадцатых классов, даты окончания учебного года могут отличаться от указанных. От чего зависит дата школьных каникул На распределение каникул влияет организация учебного процесса в школах — четвертная и триместровая. Четвертная система делит учебный год на четыре части с разной продолжительностью. Система позволяет логически завершить учебный период выставлением оценок перед каникулами. А триместры, или модульная система, делят учебный год на шесть модулей, объединенных попарно в три триместра. После каждого модуля (5 недель учебы) следует неделя отдыха. Такой подход дает возможность учителям чаще обновлять учебные блоки и оценивать знания учеников. Триместровой системой чаще пользуются школы в крупных городах как Москва и Санкт-Петербург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До осенних каникул, которые традиционно приходятся на первую половину ноября, остается две недели. В 2024 году отдых школьников продлится восемь дней, включая выходные дни. Подробнее о датах школьных каникул в 2024 году — в материале URA.RU. Каждая школа может самостоятельно выбирать даты начала и окончания школьных каникул, поэтому даже в одном городе расписание каникул может различаться. Однако большинство учебных заведений все же соблюдают график, утвержденный Министерством просвещения — согласно ему, осенние каникулы в 2024 году пройдут с 28 октября по 4 ноября. Осенние каникулы в 2024 году продлятся восемь дней. Этот период попадает День народного единства, который отмечают 4 ноября. Это значит, что школьники смогут целых восемь дней отдыхать от учебы вместо традиционных семи. Даты четвертей: Даты каникул: Для учеников, которые занимаются внеурочной деятельностью, а также для девятых и одиннадцатых классов, даты окончания учебного года могут отличаться от указанных. На распределение каникул влияет организация учебного процесса в школах — четвертная и триместровая. Четвертная система делит учебный год на четыре части с разной продолжительностью. Система позволяет логически завершить учебный период выставлением оценок перед каникулами. А триместры, или модульная система, делят учебный год на шесть модулей, объединенных попарно в три триместра. После каждого модуля (5 недель учебы) следует неделя отдыха. Такой подход дает возможность учителям чаще обновлять учебные блоки и оценивать знания учеников. Триместровой системой чаще пользуются школы в крупных городах как Москва и Санкт-Петербург.