URA.RU узнало, на каком спецзадании находится Суровикин: самые известные подвиги генерала

URA.RU публикует новые фото Суровикина на спецзадании

11 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Во время конфликта в Сирии генерала Сергея Суровикина называли «генерал Армагеддон» Фото: читатель URA.RU Генерал армии «Армагеддон» Сергей Суровикин в настоящее время находится на спецзадании в Африке, где представляет интересы России. Об этом URA.RU рассказал знакомый генерала. Подробности о новом задании и должности Суровикина, а также история его военных подвигов — в материале агентства. Операции Суровикина Путч 1991 года После развала СССР и отстранения от должности президента Михаила Горбачева, по приказу министра обороны Дмитрия Язова в Москву были введены танки и мотострелковую дивизию. Одним из ее батальонов командовал 25-летний Суровикин. Августовский путч 1991 года В ночь на 21 августа он вместе с колонной военных двигался через тоннель на Садовое кольцо, чтобы расставить там комендантские посты. В этом тоннеле колонну заблокировали протестующие, забросав ее коктейлями Молотова. Одна из машин загорелась, пострадали шестеро солдат. Суровикин попытался прорваться через блокаду, в результате погибли трое человек. «Суровикин требовал пропустить колонну, сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего пошел на прорыв завалов и ушел с места конфликта. И никаких последствий тогда не случилось: мы выполнили свою задачу и вернулись в расположение дивизии», — рассказал в беседе с URA.RU военачальник Валерий Марченков, знакомый с Суровикиным более 35 лет. В результате этого инцидента командир батальона был отправлен в СИЗО и провел там почти четыре месяца. В декабре его освободили по личному приказу первого президента РФ Бориса Ельцина. Служба в Таджикистане Во время противостояния боевикам в Таджикистане в 1998 году, Суровикин, командующий полком, бросил силы на спасение мирных жителей от схода селевых потоков (насыщенная водой почва). Военные ехали к месту бедствия на танках, но машины не могли преодолеть стихийные потоки. Суровикин возглавил колонну, перебравшись в головной танк, и форсировал преграду. В итоге полк пробрался к мирным жителям и спас 55 взрослых и 34 ребенка. После этой операции у многих участвовавших обнаружили переохлаждение, некоторые из них были госпитализированы. «Одна боевая машина попала в эпицентр этого селевого потока. Увидев, что машина находится под водой, он рванул к ней. Буквально за доли секунд Суровикин вытащил бойца. Машину снесло. Ее потом через два-три километра где-то нашли внизу», — рассказал в беседе с URA.RU полковник Курбон Сафаров, сослуживец Суровикина. Когда в 1999 году в Таджикистан прорвались боевики из Афганистана, Суровикин принял командование разведывательной ротой и на пяти боевых машинах блокировал противника, принудив к сдаче в плен. «Когда он служил в Таджикистане был случай: нескольких наших военных местные бандиты взяли в плен. И Сергей — командующий армией — поехал на переговоры с лидерами бандформирований. Его пустили на встречу, прошел все кордоны. Сели за стол. Сергей расстегивает куртку, а под ней — гранаты. Наших ребят отпустили без всяких условий», — прокомментировал Марченков. В ходе службы в этой стране Суровикин прошел по службе от комбата до начальника штаба и командира гвардейского мотострелкового полка. Также он стал начальником штаба мотострелковой Гатчинской дивизии. Чеченская операция Суровикин командовал основной группировкой Минобороны РФ в Чечне в 2004. После перехвата разговора боевиков, готовивших нападение на населенный пункт. Генерал собрал оперштаб и накрыл стоянку противника артиллерией, предотвратив их атаку. А когда через полгода боевики атаковали бронетранспортер, сопровождавший штабную машину Суровикина и других членов оперштаба, тот, несмотря на контузию, спас экипаж поврежденной загоревшейся машины. В ходе одной из атак боевиков, генерал потерял девятерых бойцов. Тогда он пообещал: «за каждого убитого русского солдата армия будет убивать по три боевика». «И он держал слово. Вместе с солдатами был под огнем», — подчеркнул Марченков. Служба в Сирии В марте 2017 года Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии. Во время конфликта в этой стране за ним закрепилось звание «генерал Армагеддон». Под его руководством сирийская армия при поддержке России взяла под контроль часть территорий страны и вместо трех месяцев пробыл на должности девять. Но позже, в том же году, Суровикина назначили главкомом ВКС. «Когда его назначили командующим ВКС, это вызвало неприятие: все-таки летчики — это особые люди, и сухопутный начальник для них неприемлем. И кто у него в подчинении: ВВС командует маршал, ПВО — маршал. Суровикин каждую субботу приезжал в Кубинку и летал. Не позерствовал, а реально летал сам, и его зауважали», — сообщил Марченков. В 2021 году Суровикин стал генералом армии. Это самое высокое воинское звание для российского военного. СВО После начала спецоперации на Украине Суровикин получил под командование группировку войск «Юг», а после — стал главой всей Объединенной группировкой войск (ОГВ). Именно он объявил о выводе российских войск из Херсона. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени. А через несколько дней его сняли с должности и назначили заместителем командующего войсками Валерия Герасимова. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным Суровикин вел переговоры с наемниками. Тогда он выпустил видео, где, с пулеметом в руках, призывал их остановиться. После этого генерал перестал появляться в информационном поле. Слухи о задержании и нахождении в СИЗО В связи с исчезновением генерала из инфополя, западные СМИ стали публиковать сообщения о том, что Суровикин якобы задержан за связь с мятежниками. Информацию о задержании Суровикина распространяли в российских СМИ и медиа. Военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Романов также говорил о задержании генерала-полковника Андрея Юдина. Позже Юдин опроверг эти слухи и заявил, что он находится дома, в отпуске. Слухи о секретном разговоре в Кремле и новая должность В мае появилась информация, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Ее опубликовал военный блогер Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь». Журналист Владимир Соловьев опроверг этот слух, сообщив, что генерал находится в Алжире (Африка). В сентябре 2024 года эту информацию подтвердили в «Коммерсанте». Суровикин находится в Алжирской Республике вместе с делегацией Минобороны РФ. В издании со ссылкой на собеседника отметили, что военное и политическое руководство России придает большое значение внешней политике на Востоке, и Суровикин находится там как лицо, к которому сохраняется высокое доверие. Собеседник издания добавил, что генерала могут назначить на новую должность для осуществления политики на этом направлении. Спецзадание Источник, лично знакомый с Суровикиным, сообщил URA.RU, что генерал находится на спецзадании. В Африке «генерал Армагеддон» представляет интересы России. «Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — рассказал собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал армии «Армагеддон» Сергей Суровикин в настоящее время находится на спецзадании в Африке, где представляет интересы России. Об этом URA.RU рассказал знакомый генерала. Подробности о новом задании и должности Суровикина, а также история его военных подвигов — в материале агентства. После развала СССР и отстранения от должности президента Михаила Горбачева, по приказу министра обороны Дмитрия Язова в Москву были введены танки и мотострелковую дивизию. Одним из ее батальонов командовал 25-летний Суровикин. В ночь на 21 августа он вместе с колонной военных двигался через тоннель на Садовое кольцо, чтобы расставить там комендантские посты. В этом тоннеле колонну заблокировали протестующие, забросав ее коктейлями Молотова. Одна из машин загорелась, пострадали шестеро солдат. Суровикин попытался прорваться через блокаду, в результате погибли трое человек. В результате этого инцидента командир батальона был отправлен в СИЗО и провел там почти четыре месяца. В декабре его освободили по личному приказу первого президента РФ Бориса Ельцина. Во время противостояния боевикам в Таджикистане в 1998 году, Суровикин, командующий полком, бросил силы на спасение мирных жителей от схода селевых потоков (насыщенная водой почва). Военные ехали к месту бедствия на танках, но машины не могли преодолеть стихийные потоки. Суровикин возглавил колонну, перебравшись в головной танк, и форсировал преграду. В итоге полк пробрался к мирным жителям и спас 55 взрослых и 34 ребенка. После этой операции у многих участвовавших обнаружили переохлаждение, некоторые из них были госпитализированы. Когда в 1999 году в Таджикистан прорвались боевики из Афганистана, Суровикин принял командование разведывательной ротой и на пяти боевых машинах блокировал противника, принудив к сдаче в плен. В ходе службы в этой стране Суровикин прошел по службе от комбата до начальника штаба и командира гвардейского мотострелкового полка. Также он стал начальником штаба мотострелковой Гатчинской дивизии. Суровикин командовал основной группировкой Минобороны РФ в Чечне в 2004. После перехвата разговора боевиков, готовивших нападение на населенный пункт. Генерал собрал оперштаб и накрыл стоянку противника артиллерией, предотвратив их атаку. А когда через полгода боевики атаковали бронетранспортер, сопровождавший штабную машину Суровикина и других членов оперштаба, тот, несмотря на контузию, спас экипаж поврежденной загоревшейся машины. В ходе одной из атак боевиков, генерал потерял девятерых бойцов. Тогда он пообещал: «за каждого убитого русского солдата армия будет убивать по три боевика». В марте 2017 года Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии. Во время конфликта в этой стране за ним закрепилось звание «генерал Армагеддон». Под его руководством сирийская армия при поддержке России взяла под контроль часть территорий страны и вместо трех месяцев пробыл на должности девять. Но позже, в том же году, Суровикина назначили главкомом ВКС. В 2021 году Суровикин стал генералом армии. Это самое высокое воинское звание для российского военного. После начала спецоперации на Украине Суровикин получил под командование группировку войск «Юг», а после — стал главой всей Объединенной группировкой войск (ОГВ). Именно он объявил о выводе российских войск из Херсона. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени. А через несколько дней его сняли с должности и назначили заместителем командующего войсками Валерия Герасимова. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным Суровикин вел переговоры с наемниками. Тогда он выпустил видео, где, с пулеметом в руках, призывал их остановиться. После этого генерал перестал появляться в информационном поле. В связи с исчезновением генерала из инфополя, западные СМИ стали публиковать сообщения о том, что Суровикин якобы задержан за связь с мятежниками. Информацию о задержании Суровикина распространяли в российских СМИ и медиа. Военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Романов также говорил о задержании генерала-полковника Андрея Юдина. Позже Юдин опроверг эти слухи и заявил, что он находится дома, в отпуске. В мае появилась информация, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Ее опубликовал военный блогер Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь». Журналист Владимир Соловьев опроверг этот слух, сообщив, что генерал находится в Алжире (Африка). В сентябре 2024 года эту информацию подтвердили в «Коммерсанте». Суровикин находится в Алжирской Республике вместе с делегацией Минобороны РФ. В издании со ссылкой на собеседника отметили, что военное и политическое руководство России придает большое значение внешней политике на Востоке, и Суровикин находится там как лицо, к которому сохраняется высокое доверие. Собеседник издания добавил, что генерала могут назначить на новую должность для осуществления политики на этом направлении. Источник, лично знакомый с Суровикиным, сообщил URA.RU, что генерал находится на спецзадании. В Африке «генерал Армагеддон» представляет интересы России.