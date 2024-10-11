DPA: немцы хотят, чтобы Шольц позвонил Путину

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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Большинство немцев хотят, чтобы Шольц пообщался с Путиным Фото:

Более половины граждан Германии поддерживают идею телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

«59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор», — приводит данные исследования Tagesspiegel. Опрос показал, что 26% респондентов выступили против таких переговоров, тогда как 15% участников не сформировали свое мнение по этому вопросу.

Ранее кабмин ФРГ сообщил о желании Шольца провести телефонный разговор с российским лидером, ссылаясь на источники в правительстве Германии. В сентябре же официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер готов к диалогу с Путиным, когда сочтет момент подходящим.

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Более половины граждан Германии поддерживают идею телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov. «59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор», — приводит данные исследования Tagesspiegel. Опрос показал, что 26% респондентов выступили против таких переговоров, тогда как 15% участников не сформировали свое мнение по этому вопросу. Ранее кабмин ФРГ сообщил о желании Шольца провести телефонный разговор с российским лидером, ссылаясь на источники в правительстве Германии. В сентябре же официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер готов к диалогу с Путиным, когда сочтет момент подходящим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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