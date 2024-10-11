DPA: немцы хотят, чтобы Шольц позвонил Путину

11 октября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Большинство немцев хотят, чтобы Шольц пообщался с Путиным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Более половины граждан Германии поддерживают идею телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov. «59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор», — приводит данные исследования Tagesspiegel . Опрос показал, что 26% респондентов выступили против таких переговоров, тогда как 15% участников не сформировали свое мнение по этому вопросу. Ранее кабмин ФРГ сообщил о желании Шольца провести телефонный разговор с российским лидером, ссылаясь на источники в правительстве Германии. В сентябре же официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер готов к диалогу с Путиным, когда сочтет момент подходящим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины граждан Германии поддерживают идею телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov. «59% участников опроса высказались за то, чтобы два лидера провели телефонный разговор», — приводит данные исследования Tagesspiegel. Опрос показал, что 26% респондентов выступили против таких переговоров, тогда как 15% участников не сформировали свое мнение по этому вопросу. Ранее кабмин ФРГ сообщил о желании Шольца провести телефонный разговор с российским лидером, ссылаясь на источники в правительстве Германии. В сентябре же официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер готов к диалогу с Путиным, когда сочтет момент подходящим.