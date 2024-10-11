ВС РФ за неделю боев освободили Островское в ДНР

ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты освободили населенный пункт Островское в ДНР. Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС России освободили населенный пункт Островское», — уточнили в российском военном ведомстве. Отмечается, что боевые действия длились с 5 по 11 октября.
Это не первая освобожденная территория на донецком направлении. Ранее в ДНР российские бойцы также взяли под контроль Зоряное Первое и Золотая Нива. Об этом также говорили в военном министерстве.
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