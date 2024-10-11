ВС РФ за неделю боев освободили Островское в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили населенный пункт Островское в ДНР. Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС России освободили населенный пункт Островское», — уточнили в российском военном ведомстве. Отмечается, что боевые действия длились с 5 по 11 октября.

Это не первая освобожденная территория на донецком направлении. Ранее в ДНР российские бойцы также взяли под контроль Зоряное Первое и Золотая Нива. Об этом также говорили в военном министерстве.

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Российские солдаты освободили населенный пункт Островское в ДНР. Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС России освободили населенный пункт Островское», — уточнили в российском военном ведомстве. Отмечается, что боевые действия длились с 5 по 11 октября. Это не первая освобожденная территория на донецком направлении. Ранее в ДНР российские бойцы также взяли под контроль Зоряное Первое и Золотая Нива. Об этом также говорили в военном министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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