ВС РФ за неделю боев освободили Островское в ДНР

11 октября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты освободили населенный пункт Островское в ДНР. Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС России освободили населенный пункт Островское», — уточнили в российском военном ведомстве. Отмечается, что боевые действия длились с 5 по 11 октября. Это не первая освобожденная территория на донецком направлении. Ранее в ДНР российские бойцы также взяли под контроль Зоряное Первое и Золотая Нива. Об этом также говорили в военном министерстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты освободили населенный пункт Островское в ДНР. Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС России освободили населенный пункт Островское», — уточнили в российском военном ведомстве. Отмечается, что боевые действия длились с 5 по 11 октября. Это не первая освобожденная территория на донецком направлении. Ранее в ДНР российские бойцы также взяли под контроль Зоряное Первое и Золотая Нива. Об этом также говорили в военном министерстве.