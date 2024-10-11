Раненный на СВО челябинский офицер обратился за помощью к полпреду Жоге

11 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Артур Зарипов увидел в Артеме Жоге союзника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кавалер двух орденов Мужества, полковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), получивший тяжелые ранения в ходе СВО и столкнувшийся с трудностями во время лечения, обратился за помощью к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. Как военный сообщил URA.RU, в Жоге он увидел союзника и обратился к нему «как офицер к офицеру». «В сентябре 2022 года я получил тяжелейшее ранение при взятии села Новомихайловка (ДНР). С тех пор я борюсь за жизнь, борюсь за право вернуться в строй защитников Отечества. Но, к сожалению, на данном пути мне приходится сосредоточиться не на своем здоровье и лечении, а на борьбе с беспощадным бюрократическим аппаратом», — отмечает в своем обращении Зарипов. Военнослужащий поделился с полпредом историями о том, как его во время лечения объявили самовольно оставившим место службы. Этот вопрос удалось решить благодаря вмешательству гарнизонной прокуратуры. На имя командира части тогда было внесено представление, и приказ об объявлении Зарипова беглецом был признан незаконным. Также была расписана история про то, как его выгнали из военного госпиталя, и про давление на врачей, которые оказали ему экстренную медпомощь. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом «Дайте мне возможность вылечиться и стать в строй защитников Отечества. Я уверен, что со своим обширным опытом я принесу немало пользы в нашем нелегком, но почетным деле — служения Родине! Честь имею, служу России!», — закончил свое обращение Зарипов. Зарипов проходит курс лечения с сентября 2022 года. В результате обстрела ВСУ он получил тяжелые ранения на одной из высот Донецкого направления: осколками военному повредило голову и конечности. Военный делает все возможное, чтобы скорее вернуться в строй. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалер двух орденов Мужества, полковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), получивший тяжелые ранения в ходе СВО и столкнувшийся с трудностями во время лечения, обратился за помощью к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. Как военный сообщил URA.RU, в Жоге он увидел союзника и обратился к нему «как офицер к офицеру». «В сентябре 2022 года я получил тяжелейшее ранение при взятии села Новомихайловка (ДНР). С тех пор я борюсь за жизнь, борюсь за право вернуться в строй защитников Отечества. Но, к сожалению, на данном пути мне приходится сосредоточиться не на своем здоровье и лечении, а на борьбе с беспощадным бюрократическим аппаратом», — отмечает в своем обращении Зарипов. Военнослужащий поделился с полпредом историями о том, как его во время лечения объявили самовольно оставившим место службы. Этот вопрос удалось решить благодаря вмешательству гарнизонной прокуратуры. На имя командира части тогда было внесено представление, и приказ об объявлении Зарипова беглецом был признан незаконным. Также была расписана история про то, как его выгнали из военного госпиталя, и про давление на врачей, которые оказали ему экстренную медпомощь. «Дайте мне возможность вылечиться и стать в строй защитников Отечества. Я уверен, что со своим обширным опытом я принесу немало пользы в нашем нелегком, но почетным деле — служения Родине! Честь имею, служу России!», — закончил свое обращение Зарипов. Зарипов проходит курс лечения с сентября 2022 года. В результате обстрела ВСУ он получил тяжелые ранения на одной из высот Донецкого направления: осколками военному повредило голову и конечности. Военный делает все возможное, чтобы скорее вернуться в строй.