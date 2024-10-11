Раненный на СВО челябинский офицер обратился за помощью к полпреду Жоге

Кавалер двух орденов Мужества, полковник Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область), получивший тяжелые ранения в ходе СВО и столкнувшийся с трудностями во время лечения, обратился за помощью к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. Как военный сообщил URA.RU, в Жоге он увидел союзника и обратился к нему «как офицер к офицеру».
«В сентябре 2022 года я получил тяжелейшее ранение при взятии села Новомихайловка (ДНР). С тех пор я борюсь за жизнь, борюсь за право вернуться в строй защитников Отечества. Но, к сожалению, на данном пути мне приходится сосредоточиться не на своем здоровье и лечении, а на борьбе с беспощадным бюрократическим аппаратом», — отмечает в своем обращении Зарипов.
Военнослужащий поделился с полпредом историями о том, как его во время лечения объявили самовольно оставившим место службы. Этот вопрос удалось решить благодаря вмешательству гарнизонной прокуратуры. На имя командира части тогда было внесено представление, и приказ об объявлении Зарипова беглецом был признан незаконным. Также была расписана история про то, как его выгнали из военного госпиталя, и про давление на врачей, которые оказали ему экстренную медпомощь.
«Дайте мне возможность вылечиться и стать в строй защитников Отечества. Я уверен, что со своим обширным опытом я принесу немало пользы в нашем нелегком, но почетным деле — служения Родине! Честь имею, служу России!», — закончил свое обращение Зарипов.
Зарипов проходит курс лечения с сентября 2022 года. В результате обстрела ВСУ он получил тяжелые ранения на одной из высот Донецкого направления: осколками военному повредило голову и конечности. Военный делает все возможное, чтобы скорее вернуться в строй.
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