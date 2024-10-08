Челябинского офицера, получившего тяжелые ранения на СВО, выгнали из госпиталя

08 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Артур Зарипов был вынужден покинуть госпиталь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), получившего тяжелые ранения в ходе СВО и проходящего курс восстановления, выгнали из госпиталя (филиал №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ). По словам самого офицера, все сотрудники госпиталя были в шоке от решения главврача. «В госпиталь я обратился за экстренной помощью, так как начались осложнения с раненым горлом. Меня положили, начали лечить. Но из зоны СВО вернулся начальник филиала Дмитрий Гмызов, который заявил, что я подкупил врачей. По его мнению, только так я мог попасть в госпиталь. По итогу он распорядился, чтобы меня выписали», — рассказал URA.RU Зарипов. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом По словам военнослужащего, на днях у него закончится 60-дневный отпуск по болезни. Он уверен, что командир не направит его на очередную военно-врачебную комиссию, а скажет прибыть в часть лично и написать рапорт. Зарипов признался, что не знает, как это осуществить — добраться до части можно только самолетом, но летать ему противопоказано по состоянию здоровья. URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры РФ, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Ответы будут опубликованы после их получения. Зарипов проходит курс лечения с сентября 2022 года. Тогда он получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ на одной из высот Донецкого направления. Осколками военному повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Даже спустя время он не понимает, как смог выжить. Но врачи и любящая семья помогли ему встать на ноги. Сейчас военный делает все возможное, чтобы скорее вернуться на службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), получившего тяжелые ранения в ходе СВО и проходящего курс восстановления, выгнали из госпиталя (филиал №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ). По словам самого офицера, все сотрудники госпиталя были в шоке от решения главврача. «В госпиталь я обратился за экстренной помощью, так как начались осложнения с раненым горлом. Меня положили, начали лечить. Но из зоны СВО вернулся начальник филиала Дмитрий Гмызов, который заявил, что я подкупил врачей. По его мнению, только так я мог попасть в госпиталь. По итогу он распорядился, чтобы меня выписали», — рассказал URA.RU Зарипов. По словам военнослужащего, на днях у него закончится 60-дневный отпуск по болезни. Он уверен, что командир не направит его на очередную военно-врачебную комиссию, а скажет прибыть в часть лично и написать рапорт. Зарипов признался, что не знает, как это осуществить — добраться до части можно только самолетом, но летать ему противопоказано по состоянию здоровья. URA.RU направило запросы в пресс-службы Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры РФ, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Ответы будут опубликованы после их получения. Зарипов проходит курс лечения с сентября 2022 года. Тогда он получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ на одной из высот Донецкого направления. Осколками военному повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Даже спустя время он не понимает, как смог выжить. Но врачи и любящая семья помогли ему встать на ноги. Сейчас военный делает все возможное, чтобы скорее вернуться на службу.