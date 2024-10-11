Третий человек во власти США выступил против помощи Киеву

Спикер Палаты представителей Джонсон: нет желания далее финансировать Украину
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В Палате представителей заявили, что мир устал от конфликта на Украине
В Палате представителей заявили, что мир устал от конфликта на Украине Фото:
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Третий человек во власти США спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с критикой помощи Украине. Он заявил, что верит в то, что если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп станет главой государства, то он сможет положить конец конфликту на Украине.

«У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что это не нужно», — передает слова Джонсона Punchbowl News. Джонсон считает, что мир устал от ситуации и хочет ее скорейшего разрешения. Спикер предостерег, что если президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, конфликт может затянуться и привести к опасным последствиям.

11 октября стало известно, что заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Место и время встречи пока не известны. Кроме того, Белый дом засекретил стратегию поддержки Украины, что привело к нарушению сроков ее подачи в конгресс и угрозе выделения новых пакетов помощи Киеву, передает 360.ru.

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Третий человек во власти США спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с критикой помощи Украине. Он заявил, что верит в то, что если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп станет главой государства, то он сможет положить конец конфликту на Украине. «У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что это не нужно», — передает слова Джонсона Punchbowl News. Джонсон считает, что мир устал от ситуации и хочет ее скорейшего разрешения. Спикер предостерег, что если президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, конфликт может затянуться и привести к опасным последствиям. 11 октября стало известно, что заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» отложено на неопределенный срок. Место и время встречи пока не известны. Кроме того, Белый дом засекретил стратегию поддержки Украины, что привело к нарушению сроков ее подачи в конгресс и угрозе выделения новых пакетов помощи Киеву, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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