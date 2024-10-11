WP: Трамп озвучил необычную просьбу из-за страха быть убитым Ираном

WP: Трамп запросил военную авиацию для защиты от Ирана

11 октября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп запросил военную авиацию для собственной безопасности Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США Дональд Трамп в последние недели своей предвыборной кампании запросил военные самолеты для собственных полетов. Это беспрецедентный случай в истории США, когда кандидат в президенты делает запросы такого характера. Поведение Трампа связано с информацией о том, что Иран якобы замышляет его убийство. Соответствующую информацию озвучивали в штабе экс-глав США. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники и электронные данные. «По данным электронных писем, изученных The Washington Post и людьми, знакомыми с ситуацией, предвыборная кампания Дональда Трампа запросила военные самолеты для перелетов Трампа в последние недели кампании. Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили информацию, согласно которой Иран все еще активно замышляет убить его», — передают авторы материала, ссылаясь на источники и собственные данные. Трамп также расширил ограничения на перелеты над собственной резиденцией. В семи избирательных штабах он также разместил бронированные стекла. Ранее Трамп категорично заявил, что Иран необходимо «разнести вдребезги». Так он отреагировал в ответ на угрозы американским политикам со стороны иранского правительства. В настоящий момент Трамп проводит избирательную кампанию, баллотируясь на пост президента страны. С ее начала официально были зарегистрированы две попытки покушения на него. Первое покушение на кандидата состоялось 13 июля в Пенсильвании. Тогда его ранили в ухо. Следующее покушение прошло 15 сентября во Флориде, передает РАПСИ. Медики начали беспокоиться за здоровье Трампа, в том числе и умственное. Основным политическим оппонентом Трампа на выборах является вице-президент Камалла Харрис, сообщает 360.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в последние недели своей предвыборной кампании запросил военные самолеты для собственных полетов. Это беспрецедентный случай в истории США, когда кандидат в президенты делает запросы такого характера. Поведение Трампа связано с информацией о том, что Иран якобы замышляет его убийство. Соответствующую информацию озвучивали в штабе экс-глав США. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники и электронные данные. «По данным электронных писем, изученных The Washington Post и людьми, знакомыми с ситуацией, предвыборная кампания Дональда Трампа запросила военные самолеты для перелетов Трампа в последние недели кампании. Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили информацию, согласно которой Иран все еще активно замышляет убить его», — передают авторы материала, ссылаясь на источники и собственные данные. Трамп также расширил ограничения на перелеты над собственной резиденцией. В семи избирательных штабах он также разместил бронированные стекла. Ранее Трамп категорично заявил, что Иран необходимо «разнести вдребезги». Так он отреагировал в ответ на угрозы американским политикам со стороны иранского правительства. В настоящий момент Трамп проводит избирательную кампанию, баллотируясь на пост президента страны. С ее начала официально были зарегистрированы две попытки покушения на него. Первое покушение на кандидата состоялось 13 июля в Пенсильвании. Тогда его ранили в ухо. Следующее покушение прошло 15 сентября во Флориде, передает РАПСИ. Медики начали беспокоиться за здоровье Трампа, в том числе и умственное. Основным политическим оппонентом Трампа на выборах является вице-президент Камалла Харрис, сообщает 360.RU.