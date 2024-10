NYT: здоровье Трампа вызвало беспокойство у американских медиков

Врачи полагают, что когнитивные функции Трампа будут ухудшаться Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Здоровье кандидата на пост президента США Дональда Трампа обеспокоило медицинских экспертов, сообщает газета The New York Times. По информации издания, на фоне сердечных рисков и снижения умственных способностей состояние политика может нести определенные риски. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Ошибка телохранителей, фото летящей в миллиметрах от головы пули: новые подробности покушения на Трампа «Трамп может войти в Овальный кабинет с целым спектром потенциальных поводов для беспокойств, говорят медэксперты. Это и связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста», — сказано в публикации The New York Times. Более того, медэксперты отмечают, что по последним данным индекс массы тела Трампа находится на грани ожирения, а уровень холестерина в его крови превышает норму. Последнее обнародование результата медицинского осмотра Трампа произошло в январе 2018 года. Штаб политика не предоставлял новую медицинскую информацию после болезни Трампа, вызванной коронавирусом в 2020 году. Что касается недавнего покушения, то после него республиканец полностью восстановился, передает RT.

