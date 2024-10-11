11 октября 2024

В Екатеринбурге больше двух дней ищут пропавшую девушку из Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , девушка, набережная, отдых, река кама, весна, осень
Пропавшая была одета в черное (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ищут 24-летнюю девушку из Кургана, которая пропала более двух дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Анастасия Злыднева (Рыбина), 24 года (2000 год рождения), город Курган — город Екатеринбург. С 9 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На момент пропажи девушка была одета в черное: куртку, кофту, джинсы и ботинки. Рост пропавшей — 160 сантиметров, плотное телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы.

Ориентировка на пропавшую девушку
Ориентировка на пропавшую девушку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ищут 24-летнюю девушку из Кургана, которая пропала более двух дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Внимание! Помогите найти человека! Анастасия Злыднева (Рыбина), 24 года (2000 год рождения), город Курган — город Екатеринбург. С 9 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи девушка была одета в черное: куртку, кофту, джинсы и ботинки. Рост пропавшей — 160 сантиметров, плотное телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+