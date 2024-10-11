Пропавшая была одета в черное (архивное фото)
В Екатеринбурге ищут 24-летнюю девушку из Кургана, которая пропала более двух дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Анастасия Злыднева (Рыбина), 24 года (2000 год рождения), город Курган — город Екатеринбург. С 9 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
На момент пропажи девушка была одета в черное: куртку, кофту, джинсы и ботинки. Рост пропавшей — 160 сантиметров, плотное телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы.
Ориентировка на пропавшую девушку
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