В Екатеринбурге больше двух дней ищут пропавшую девушку из Кургана. Фото

12 октября 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Пропавшая была одета в черное (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге ищут 24-летнюю девушку из Кургана, которая пропала более двух дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Внимание! Помогите найти человека! Анастасия Злыднева (Рыбина), 24 года (2000 год рождения), город Курган — город Екатеринбург. С 9 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи девушка была одета в черное: куртку, кофту, джинсы и ботинки. Рост пропавшей — 160 сантиметров, плотное телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы. Ориентировка на пропавшую девушку группа «поисковый отряд „Лиза Алерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ищут 24-летнюю девушку из Кургана, которая пропала более двух дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Внимание! Помогите найти человека! Анастасия Злыднева (Рыбина), 24 года (2000 год рождения), город Курган — город Екатеринбург. С 9 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи девушка была одета в черное: куртку, кофту, джинсы и ботинки. Рост пропавшей — 160 сантиметров, плотное телосложение, каре-зеленые глаза и темно-русые волосы.