Из-за гололеда ограничили движение на трассе Курган-Челябинск

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Гололед образовался на дорогах
Гололед образовался на дорогах Фото:

В Курганской области из-за гололеда ввели временные ограничения для движения транспорта на трассе Курган-Челябинск. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Из-за снега и гололеда с 22 часов 11 октября вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных, легковых такси и грузовиков на трассе Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 55 км по 465 км в Курганской области. Ограничение может быть снято в 10 часов 12 октября», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее ограничения вводились из-за снега и гололеда на территории Макушинского и Частоозерского округов в Курганской области. Водителям советовали соблюдать меры осторожности при движении по дорогам в сложных условиях.

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В Курганской области из-за гололеда ввели временные ограничения для движения транспорта на трассе Курган-Челябинск. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Из-за снега и гололеда с 22 часов 11 октября вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных, легковых такси и грузовиков на трассе Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 55 км по 465 км в Курганской области. Ограничение может быть снято в 10 часов 12 октября», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее ограничения вводились из-за снега и гололеда на территории Макушинского и Частоозерского округов в Курганской области. Водителям советовали соблюдать меры осторожности при движении по дорогам в сложных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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