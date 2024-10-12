Волонтер рассказала об убитых ВСУ детях, украинские пленные хотят гражданство РФ: карта СВО 12 октября

Взятые в плен бойцы ВСУ хотят получить гражданство России, чтобы не возвращаться на Украину. Германия должна надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Волонтер рассказала об убитых ВСУ детях
ВСУ расстреливали мирное население и, в том числе, детей в Курской области. Об этом рассказала волонтер Мария, помогающая эвакуировать людей и тела убитых под Курском.
«Мирное население убивалась, в основном огнестрелы, и даже дети были убиты, к сожалению», — рассказала волонтер. Ее родственники также были убиты ВСУ. Мария рассказала, что кроме волонтеров никто не может вывезти из Курской области «двухсотых», в том числе — детей («двухсотые» или «груз 200» — условное обозначение убитого во время военного конфликта).
Пленные ВСУ просят дать им гражданство в России
Плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину. Причиной этому служат преступные приказы командования ВСУ.
«Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше», — заявил военкор Юрий Котенок. Он добавил, что многие экс-военнослужащие ВСУ не желают возвращаться на Украину в рамках обмена, опасаясь повторного направления в зону боевых действий.
ФРГ нужно надавить на Зеленского, чтобы закончить конфликт
Для завершения российско-украинского конфликта Германия должна надавить на Зеленского. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала хорошим мирный план, разработанный Бразилией и Китаем и отвергнутый лидером Украины.
Херсонское направление
В ходе боевых действий подразделений группировки «Днепр» было ликвидировано 75 бойцов ВСУ и военная техника. Российские военные отразили атаки украинских бойцов в районах Новоандреевки, Кирова, Пятихатки, Ивановки и Херсона.
ВС РФ уничтожили восемь автомобилей противника, 155-мм гаубицу М777 и два 152-мм орудия Д-20. «Днепр» нанес удар по станции радиоэлектронной борьбы и двум полевым складам боеприпасов. Все цели были ликвидированы.
Донецкое направление
На часовоярском направлении большая часть пленных бойцов ВСУ являются недавно мобилизованным из частей сил территориальной обороны (ТРО). Украинские военные через специальный telegram-бот пишут обращения для сдачи в плен ВС РФ.
«В ходе наступления наши бойцы периодически берут в плен бойцов противника, в основном из числа 300-х [раненых], и их количество небольшое, сами они в плен не сдаются. В основной массе пленные — это недавно мобилизованные из различных частей ТРО», — заявил боец с позывным «Чукча».
Атака украинских БПЛА на российские территории
За прошедшую ночь ВСУ атаковали российские регионы 47 беспилотниками. Системы ПВО сбили 17 украинских дронов в Краснодарском крае, 16 — в акватории Азовского моря, ещё 12 — над Курской и два над Белгородской областями.
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