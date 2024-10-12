Познер возвращается на «Первый канал»: о чем шоу «Турецкая тетрадь», как журналист жил последние годы

Авторская передача журналиста Владимира Познера прекратила свое вещание в 2022 году после начала спецоперации на Украине, но теперь зрители снова смогут видеть журналиста на экранах. Он собирается вернуться в эфир «Первого канала» с новым шоу «Турецкая тетрадь». О чем будет шоу — в материале URA.RU.
«Турецкая тетрадь»: о чем проект
По словам журналиста, данный проект — восьмисерийный фильм о Турции. Помимо документального сериала, дополнительных программ с ним на канале не запланировано.
«Турецкая тетрадь» представляет собой субъективный взгляд журналиста на историю и современность Турции. В многосерийном фильме зрители увидят интервью с выдающимся турецким писателем Орханом Памуком, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2006 году.
Выходить «Турецкая тетрадь» будет с 14 по 17 октября в полночь. На первом этапе будет показано четыре серии многосерийного фильма:
- «Стамбул. Город и воспоминания» — серия посвящена Стамбулу, его красоте и противоречиям. Также в ней рассказывается влияние города на формирование культурного облика Турции.
- «Гибель империи» — серия исследует историю Османской империи, ее величие и причины краха. В ней также будет изучено воздействие имперского прошлого на современную Турцию.
- «Отец нации» — фильм посвящен Мустафе Кемалю Ататюрку — основателю и первому президенту Турецкой республики. В фильме расскажут о его реформах и кемализме, а также дискуссиях вокруг его наследия.
- «Турецкий ислам» — затрагивает особенности турецкого ислама. А также показывает влияние суфизма и роль религии в жизни современного турецкого общества.
Чем занимался познер последние 2,5 года
Авторская передача журналиста «Познер» прекратила свое вещание в 2022 году, но теперь зрители снова смогут видеть журналиста на экранах. За время своего отсутствия на российских телеканалах Познер получил предложения от западных телеканалов, но не согласился ни на одно из них.
Последние пару лет журналист занимался размышлениями и писательством, работая над новой книгой. Ее он считает серьезной литературой. «Эта [новая] книга — безусловно, серьезная, а насколько она получится, я не знаю», — отметил Познер в сентябрьском интервью Forbes Talk. Также журналист последние несколько лет был занят съемками восьмисерийного фильма о Турции.
Отдыхая от работы на российском телевиденье совместно с ведущим Иваном Ургантом Познер снимал цикл документальных фильмов-путешествий. А весной 2024 года они организовали специальный тур.
Мысли познера о спецоперации
В марте 2023 года Познер впервые публично высказался о военной операции на Украине во время онлайн-встречи американского Ubiquity University. По мнению журналиста, целью действий России было не допустить возможность вступления Украины в НАТО. Познер также предположил, что президент США Джо Байден «искал конфликта», провоцируя реакцию России.
Позже Познер стал получить предложения о работе от западных телеканалов, но отказывался из-за условий, требующих от него определенной позиции по российской политике. Он подчеркнул, что такие требования не соответствуют принципам журналистики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Познера от работы на западных каналах, назвав его патриотом России. Представитель Кремля также отметил его последовательную гражданскую позицию.
Страхи Познера в 90 лет
В начале сентября 2024 года Познер поделился своими страхами, связанными с возрастом. «Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошел с ума: меня куда-то уведут и запрут. Я буду думать, что я нормальный, а все будут считать, что я сумасшедший», — отметил журналист в беседе с Forbes Talk.
Он также выразил беспокойство по поводу потери близких людей. «Вот ты стареешь и ты теряешь близких, ты их переживаешь. Ты живешь дольше, чем близкие твои друзья <...> Я очень боюсь того, что еще и еще уйдут очень близкие люди, а я буду жить, это ужасно», — заявил Познер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.