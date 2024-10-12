12 октября 2024

Рейс из ХМАО сел в Тюмени со второй попытки из-за помехи на полосе

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Самолет успешно приземлился в Рощино со второй попытки
Самолет успешно приземлился в Рощино со второй попытки Фото:

Самолет авиакомпании «Газпром» из Советского (ХМАО) при посадке в тюменском аэропорту Рощино ушел на второй круг. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что причиной этого стала птица на взлетно-посадочной полосе.

«Эксплуатант: ПАО АК „Газпром“. Город Тюмень, зона аэродром Рощино. На удалении 5 км по команде диспетчера, уход на второй круг по причине птицы на полосе», — говорится в сообщении.

Рейс выполнялся 12 октября. В результате со второй попытки самолет успешно приземлился.

Ранее рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Вылет был задержан на 3,5 часа.

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Самолет авиакомпании «Газпром» из Советского (ХМАО) при посадке в тюменском аэропорту Рощино ушел на второй круг. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что причиной этого стала птица на взлетно-посадочной полосе. «Эксплуатант: ПАО АК „Газпром“. Город Тюмень, зона аэродром Рощино. На удалении 5 км по команде диспетчера, уход на второй круг по причине птицы на полосе», — говорится в сообщении. Рейс выполнялся 12 октября. В результате со второй попытки самолет успешно приземлился. Ранее рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Вылет был задержан на 3,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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