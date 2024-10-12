Рейс из ХМАО сел в Тюмени со второй попытки из-за помехи на полосе

Самолет авиакомпании «Газпром» из Советского (ХМАО) при посадке в тюменском аэропорту Рощино ушел на второй круг. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что причиной этого стала птица на взлетно-посадочной полосе.
«Эксплуатант: ПАО АК „Газпром“. Город Тюмень, зона аэродром Рощино. На удалении 5 км по команде диспетчера, уход на второй круг по причине птицы на полосе», — говорится в сообщении.
Рейс выполнялся 12 октября. В результате со второй попытки самолет успешно приземлился.
Ранее рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Вылет был задержан на 3,5 часа.
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