Наступление ВС РФ в районе Торецка (украинское название — Дзержинск) в ДНР несет за собой стратегическое значение для российской армии. Когда город будет взят, бойцы России смогут начать новое наступление на Константиновку, предупредил военный эксперт Денис Попович слушателей украинской радиостанции New Voice.
«Попович подчеркнул, что взятие Торецка имеет стратегическое значение для российских войск. Поскольку позволит им начать наступление на Константиновку с другого направления», — передает содержание разговора в эфире интернет-страница радиостанции.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к военнослужащим под Торецк. По его словам, ВС РФ продвигаются на данном участке фронта и днем, и ночью.
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