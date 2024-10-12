12 октября 2024

Украинцев по радио предупредили о проблемах на фронте из-за наступления ВС РФ

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Предупреждение военного эксперта прозвучало в эфире радиостанции
Предупреждение военного эксперта прозвучало в эфире радиостанции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВС РФ в районе Торецка (украинское название — Дзержинск) в ДНР несет за собой стратегическое значение для российской армии. Когда город будет взят, бойцы России смогут начать новое наступление на Константиновку, предупредил военный эксперт Денис Попович слушателей украинской радиостанции New Voice.

«Попович подчеркнул, что взятие Торецка имеет стратегическое значение для российских войск. Поскольку позволит им начать наступление на Константиновку с другого направления», — передает содержание разговора в эфире интернет-страница радиостанции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к военнослужащим под Торецк. По его словам, ВС РФ продвигаются на данном участке фронта и днем, и ночью.

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Наступление ВС РФ в районе Торецка (украинское название — Дзержинск) в ДНР несет за собой стратегическое значение для российской армии. Когда город будет взят, бойцы России смогут начать новое наступление на Константиновку, предупредил военный эксперт Денис Попович слушателей украинской радиостанции New Voice. «Попович подчеркнул, что взятие Торецка имеет стратегическое значение для российских войск. Поскольку позволит им начать наступление на Константиновку с другого направления», — передает содержание разговора в эфире интернет-страница радиостанции. Ранее глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к военнослужащим под Торецк. По его словам, ВС РФ продвигаются на данном участке фронта и днем, и ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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