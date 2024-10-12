12 октября 2024

Пушилин лично прибыл под Торецк, где бойцы ВС РФ проводят штурм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин прибыл и пообщался с бойцами на передовой
Пушилин прибыл и пообщался с бойцами на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к бойцам ВС РФ, которые проводят наступление на Торецк (укр. Дзержинск). Он отметил успехи в продвижении российских подразделений в любое время суток. 

«Остап вот продвигается со своими бойцами и днём, и ночью. Вот есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе русском городе Дзержинске», — сообщил Пушилин на видео в своем telegram-канале. «Остап» — позывной военнослужащего, который находится на донецком направлении.

Украинские войска ранее покинули свои позиции в высотных зданиях восточной части Торецка. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к бойцам ВС РФ, которые проводят наступление на Торецк (укр. Дзержинск). Он отметил успехи в продвижении российских подразделений в любое время суток.  «Остап вот продвигается со своими бойцами и днём, и ночью. Вот есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе русском городе Дзержинске», — сообщил Пушилин на видео в своем telegram-канале. «Остап» — позывной военнослужащего, который находится на донецком направлении. Украинские войска ранее покинули свои позиции в высотных зданиях восточной части Торецка. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...