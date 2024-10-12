Пушилин лично прибыл под Торецк, где бойцы ВС РФ проводят штурм

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл с личным визитом к бойцам ВС РФ, которые проводят наступление на Торецк (укр. Дзержинск). Он отметил успехи в продвижении российских подразделений в любое время суток.
«Остап вот продвигается со своими бойцами и днём, и ночью. Вот есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе русском городе Дзержинске», — сообщил Пушилин на видео в своем telegram-канале. «Остап» — позывной военнослужащего, который находится на донецком направлении.
Украинские войска ранее покинули свои позиции в высотных зданиях восточной части Торецка. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена.
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