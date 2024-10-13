CNN раскрыл цели вторжения Украины в Курскую область

CNN: ВСУ планируют расширить плацдарм на курском направлении в районе Веселого

13 октября 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

ВСУ намерены расширить плацдарм в Курской области, передает CNN Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Американский институт по изучению войны (ISW) по итогам сбора аналитических данных предполагает, что Украина в настоящий момент бросает все свои силы на то, чтобы расширить свой плацдарм в районе населенного пункта Веселое. При этом главный плацдарм продолжает сохраняться вокруг приграничной Суджи. Об этом сообщает телеканал CNN. «Главный плацдарм Украины находится вокруг российского города Суджа, а ее военные пытаются создать второй плацдарм вокруг села Веселое. Украина не раскрывает, сколько войск она направила в регион», — передают журналисты, ссылаясь на данные аналитического центра. При этом аналитики до сих пор не понимают, в чем состоит основная цель ВСУ. Предполагается, что в первую очередь Киев хочет повысить моральный дух своих военных. Также телеканал, ссылаясь на украинских солдат, отмечает, что ВСУ сейчас практически не продвигаются на курском направлении. Вторжение в Курскую область со стороны украинских военных по-прежнему продолжается. На днях ВС РФ начали новый этап контрнаступления в связи с чем украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ситуация в регионе заметно обострилась. Ранее командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что российскими бойцами уже освобождено 19 населенных пунктов в области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский институт по изучению войны (ISW) по итогам сбора аналитических данных предполагает, что Украина в настоящий момент бросает все свои силы на то, чтобы расширить свой плацдарм в районе населенного пункта Веселое. При этом главный плацдарм продолжает сохраняться вокруг приграничной Суджи. Об этом сообщает телеканал CNN. «Главный плацдарм Украины находится вокруг российского города Суджа, а ее военные пытаются создать второй плацдарм вокруг села Веселое. Украина не раскрывает, сколько войск она направила в регион», — передают журналисты, ссылаясь на данные аналитического центра. При этом аналитики до сих пор не понимают, в чем состоит основная цель ВСУ. Предполагается, что в первую очередь Киев хочет повысить моральный дух своих военных. Также телеканал, ссылаясь на украинских солдат, отмечает, что ВСУ сейчас практически не продвигаются на курском направлении. Вторжение в Курскую область со стороны украинских военных по-прежнему продолжается. На днях ВС РФ начали новый этап контрнаступления в связи с чем украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ситуация в регионе заметно обострилась. Ранее командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что российскими бойцами уже освобождено 19 населенных пунктов в области.