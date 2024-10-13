Универсальный рецепт: как правильно хранить грибы зимой

Чтобы грибы могли храниться всю зиму, их нужно мариновать. Уксус в составе маринада не позволит бактериям размножаться. Об этом рассказала кулинарный блогер Наталья Кожихова.
«На один литр воды кладем одну столовую ложку соли с горкой, три столовых ложки сахара с горкой, лавровый лист, по одной гвоздике и душистого перца, 10 штук острого перца. Ставим на плиту кипеть и после закипания в маринад добавляем одну столовую ложку уксусной эссенции. Предварительно отваренные и промытые грибы варим 15 минут в маринаде, снимая пену. Затем кипящими разливаем по банкам и закатываем, — рассказала Наталья Кожихова в беседе с радио Sputnik. Она добавила, что приготовленные таким способом грибы можно хранить в кухонном шкафу.
Маринованные грибы хранятся не больше года при температуре до 15 градусов выше нуля, отметила Кожихова. По ее словам, после вскрытия банки продукт можно использовать не дольше двух-трех дней. Кулинарный блогер рекомендует также замораживать молодые и крепкие грибы.
Ранее URA.RU рассказало, как правильно приготовить маринованные белые грибы и подосиновики. Грибы нужно обработать и нарезать крупные экземпляры, затем положить их в вымытую, но не просушенную кастрюлю. Затем следует засыпать грибы солью и поставить на огонь, попутно снимать пену. После этого положить специи и в самом конце добавить винный уксус.
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