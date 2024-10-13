Дорогая недвижимость и автопарк: чем владеет бывший замглавы прокурора, подозреваемы в хищении 200 млн

Shot: арестованный замглавы страхового агентства владеет крупной недвижимостью

13 октября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В наличии у Александра Попелюха в Москве несколько квартир площадью около ста квадратов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Журналисты в ходе расследования выяснили, что заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, подозреваемый в хищениях 200 миллионов рублей, владеет несколькими крупными квартирами в Москве, а также имеет обширный автопарк. Об этом сообщает Shot. «Недвижимость Папелюха сосредоточена в Москве: есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта. Первая находится в Кузьминках на улице Окской, площадь — 95 квадратов. <…> Стоимость такого жилья — примерно?30 млн. Вторая квартира — ближе к центру, в районе метро „Пролетарская“, на улице Мельникова, ее площадь — 98 квадратов», — передают авторы в своем telegram-канале. Далее журналисты уточнили, что сын Попелюха, студент юридического факультета МГУ, проживает в элитном жилом комплексе «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте в квартире площадью 90 квадратных метров, стоимость которой может достигать 80 миллионов рублей. Кроме того, у него имеется дачный участок площадью 30 соток с домом в 300 квадратных метров на берегу Пестовского водохранилища. Помимо этого семья подозреваемого в крупных хищениях владеет большим автопарком. Например, транспортное средство 76-летнего отца Попелюха включает в себя автомобили Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport. Жена Александра Попелюха передвигается на Mercedes-Benz GLE и имеет в распоряжении Volkswagen Multivan и Chevrolet Camaro. Сын предпочитает BMW X6, а сам Попелюх зарегистрирован владельцем мотоцикла Yamaha XV19 °C Raider, сообщает Shot. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 200 миллионов рублей. По данным расследования, эти средства могли быть получены от управления крупнейшим в России крытым аквапарком «Аквамир» в Новосибирске. Попелюх был арестован Лефортовским районным судом Москвы 10 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты в ходе расследования выяснили, что заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, подозреваемый в хищениях 200 миллионов рублей, владеет несколькими крупными квартирами в Москве, а также имеет обширный автопарк. Об этом сообщает Shot. «Недвижимость Папелюха сосредоточена в Москве: есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта. Первая находится в Кузьминках на улице Окской, площадь — 95 квадратов. <…> Стоимость такого жилья — примерно?30 млн. Вторая квартира — ближе к центру, в районе метро „Пролетарская“, на улице Мельникова, ее площадь — 98 квадратов», — передают авторы в своем telegram-канале. Далее журналисты уточнили, что сын Попелюха, студент юридического факультета МГУ, проживает в элитном жилом комплексе «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте в квартире площадью 90 квадратных метров, стоимость которой может достигать 80 миллионов рублей. Кроме того, у него имеется дачный участок площадью 30 соток с домом в 300 квадратных метров на берегу Пестовского водохранилища. Помимо этого семья подозреваемого в крупных хищениях владеет большим автопарком. Например, транспортное средство 76-летнего отца Попелюха включает в себя автомобили Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport. Жена Александра Попелюха передвигается на Mercedes-Benz GLE и имеет в распоряжении Volkswagen Multivan и Chevrolet Camaro. Сын предпочитает BMW X6, а сам Попелюх зарегистрирован владельцем мотоцикла Yamaha XV19 °C Raider, сообщает Shot. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 200 миллионов рублей. По данным расследования, эти средства могли быть получены от управления крупнейшим в России крытым аквапарком «Аквамир» в Новосибирске. Попелюх был арестован Лефортовским районным судом Москвы 10 октября.