В деле замглавы АСВ появились новые фигуранты

В деле замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха появились новые фигуранты. ФСБ считает, что в хищении средств от аквапарка «Аквамир» замешана преступная группа. Под домашний арест также помещен арбитражный управляющий Дмитрий Воронин.
«Вслед за помещенным в СИЗО 9 октября заместителем директора АСВ Александром Попелюхом Лефортовский райсуд отправил под домашний арест Дмитрия Воронина», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что такое решение было принято, так как Воронин участвовал в банкротстве компании «ВДТ Строй», владелец которой — аквапарк «Аквамир».
Организатором преступления следствие считает новосибирского бизнесмена Евгения Богорада, который уже арестован по другому делу о мошенничестве. Богорад был ранее осужден за хищение средств. Также были задержаны еще два предпринимателя — Эдуард Таран и Аркадий Тарабин, которые также участвуют в расследовании. Следствие считает, что из-за непрозрачных действий, связанные с управлением «Аквамиром», было похищено около 200 миллионов рублей.
Лефортовский районный суд Москвы 10 октября арестовал заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается о мошеннических действиях, его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски.
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