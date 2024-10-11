В деле замглавы АСВ появились новые фигуранты

«Коммерсант»: арбитражного управляющего Воронина арестовали по делу замглавы АСВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил Дмитрия Воронина под домашний арест
Суд отправил Дмитрия Воронина под домашний арест Фото:

В деле замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха появились новые фигуранты. ФСБ считает, что в хищении средств от аквапарка «Аквамир» замешана преступная группа. Под домашний арест также помещен арбитражный управляющий Дмитрий Воронин.

«Вслед за помещенным в СИЗО 9 октября заместителем директора АСВ Александром Попелюхом Лефортовский райсуд отправил под домашний арест Дмитрия Воронина», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что такое решение было принято, так как Воронин участвовал в банкротстве компании «ВДТ Строй», владелец которой — аквапарк «Аквамир».

Организатором преступления следствие считает новосибирского бизнесмена Евгения Богорада, который уже арестован по другому делу о мошенничестве. Богорад был ранее осужден за хищение средств. Также были задержаны еще два предпринимателя — Эдуард Таран и Аркадий Тарабин, которые также участвуют в расследовании. Следствие считает, что из-за непрозрачных действий, связанные с управлением «Аквамиром», было похищено около 200 миллионов рублей.

Лефортовский районный суд Москвы 10 октября арестовал заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается о мошеннических действиях, его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деле замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха появились новые фигуранты. ФСБ считает, что в хищении средств от аквапарка «Аквамир» замешана преступная группа. Под домашний арест также помещен арбитражный управляющий Дмитрий Воронин. «Вслед за помещенным в СИЗО 9 октября заместителем директора АСВ Александром Попелюхом Лефортовский райсуд отправил под домашний арест Дмитрия Воронина», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что такое решение было принято, так как Воронин участвовал в банкротстве компании «ВДТ Строй», владелец которой — аквапарк «Аквамир». Организатором преступления следствие считает новосибирского бизнесмена Евгения Богорада, который уже арестован по другому делу о мошенничестве. Богорад был ранее осужден за хищение средств. Также были задержаны еще два предпринимателя — Эдуард Таран и Аркадий Тарабин, которые также участвуют в расследовании. Следствие считает, что из-за непрозрачных действий, связанные с управлением «Аквамиром», было похищено около 200 миллионов рублей. Лефортовский районный суд Москвы 10 октября арестовал заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается о мошеннических действиях, его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...