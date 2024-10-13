SpaceX впервые посадила самый тяжелый ракето-носитель на стартовую площадку. Видео

13 октября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Ракета-носитель Super Heavy вернулась на место запуска Фото: spacePD/pickupimage Компания SpaceX впервые смогла успешно вернуть ракето-носитель на стартовую площадку. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ракета-носитель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км, вернулась в то же место, откуда была запущена», — передает Reuters . Также глава SpaceX Илон Маск добавил, что Srarship даст людям возможность освоить другие планеты и спасти человечество от гибели. Ранее космический корабль Starliner компании Boeing также совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции, несмотря на то, что пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя. Людей на его борту не было: астронавты были переведены в миссию SpaceX. Они пробудут на МСК до февраля и вернутся в капсуле Crew Dragon. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания SpaceX впервые смогла успешно вернуть ракето-носитель на стартовую площадку. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ракета-носитель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км, вернулась в то же место, откуда была запущена», — передает Reuters. Также глава SpaceX Илон Маск добавил, что Srarship даст людям возможность освоить другие планеты и спасти человечество от гибели. Ранее космический корабль Starliner компании Boeing также совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции, несмотря на то, что пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя. Людей на его борту не было: астронавты были переведены в миссию SpaceX. Они пробудут на МСК до февраля и вернутся в капсуле Crew Dragon.