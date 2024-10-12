Школу, где массово отравились дети, перевели на дистант

Дистант будет длиться до 18 октября (фото из архива)
Школу № 79 в Академическом районе Екатеринбурга, где массово отравились дети, перевели на дистанционное обучение с 12 по 18 октября. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Ребят, с завтрашнего дня до 18 октября дистант! Подробнее спрашивайте у родителей», — сказано в сообщении, которое было распространено по школьным чатам.
Информация об отравлении учеников школы появилась днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратилось 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия.
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