12 октября 2024

Школу, где массово отравились дети, перевели на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, недвижимость, продажа квартир, ипотека, многоквартирные дома, школа 79
Дистант будет длиться до 18 октября (фото из архива) Фото:

Школу № 79 в Академическом районе Екатеринбурга, где массово отравились дети, перевели на дистанционное обучение с 12 по 18 октября. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Ребят, с завтрашнего дня до 18 октября дистант! Подробнее спрашивайте у родителей», — сказано в сообщении, которое было распространено по школьным чатам.

Информация об отравлении учеников школы появилась днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратилось 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школу № 79 в Академическом районе Екатеринбурга, где массово отравились дети, перевели на дистанционное обучение с 12 по 18 октября. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ребят, с завтрашнего дня до 18 октября дистант! Подробнее спрашивайте у родителей», — сказано в сообщении, которое было распространено по школьным чатам. Информация об отравлении учеников школы появилась днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратилось 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...