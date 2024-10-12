Термы «Баден-Баден» отказались от молодежных вечеринок после ночного погрома

В термальном комплексе «Баден-Баден термы Уктус» решили больше не проводить молодежные вечеринки «Стаи». Это решение было принято после того, как последнее подобное мероприятие вызвало волну негативных отзывов и не соответствовало формату заведения. Представители курорта заявили URA.RU, что опыт проведения таких мероприятий оказался неудачным и в будущем они не будут допускать подобных экспериментов.
«Мы убедились, что подобные вечеринки — это не наш формат… Настолько смелых экспериментов мы больше не допустим. Ночные вечеринки „Стаи“ более никогда не будут проводиться на Уктусе», — рассказали в пресс-службе комплекса.
Представители термального комплекса сообщили, что они планируют в ближайшее время просмотреть записи с камер видеонаблюдения, поскольку поступившая информация может быть провокационной. Они также отметили, что на территории комплекса уже введены дополнительные меры безопасности и усилен контроль за работой службы чистоты, чтобы обеспечить поддержание порядка и чистоты на курорте.
Накануне в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе прошла вечеринка, организованная группой «Стая». На следующий день, 13 октября, семья из Екатеринбурга столкнулась с неприятными последствиями мероприятия: грязью, мусором и непристойными предметами в детском бассейне. Посетители поделились фото и видео в социальных сетях, выражая надежду на внимание Роспотребнадзора к происходящему. Кроме того, в соцсетях появилась информация о возможном инциденте с участием охранника, который якобы избил одного из гостей.
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