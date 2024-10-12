В Лысьве Пермского края включили воду после коммунальной аварии

В городе Лысьва Пермского края восстановили подачу воды после коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.
«В Лысьве восстановлено водоснабжение. Аварии на левой и правой линиях водовода по проспекту Победы устранены. Котельные работали в штатном режиме», — сообщили в telegram-канале министерства.
Авария на сетях водоснабжения произошла 12 октября. Без воды оставались жители 60 многоквартирных и 1500 частных домов, а также четыре социально значимых объекта. Инцидент брал на контроль губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а прокуратура организовала проверку.
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