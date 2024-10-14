Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

14 октября 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Россияне будут работать шесть дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рабочая неделя в России с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщается в официальном календаре праздничных дат. Производственный календарь на ноябрь 2024: выходные, праздники, выгодно ли брать отпуск «В связи с празднованием Дня народного единства рабочие дни с 5 по 8 ноября составят всего четыре дня», — сообщается в календаре. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней. Статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает, что труд в выходные и праздничные дни должен компенсироваться двойной оплатой или предоставлением дополнительного дня отдыха. Это правило обеспечивает соблюдение трудовых прав граждан и гарантирует им соответствующую компенсацию за работу в нерабочее время. Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году продлить отпуск до 62 дней. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочая неделя в России с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщается в официальном календаре праздничных дат. «В связи с празднованием Дня народного единства рабочие дни с 5 по 8 ноября составят всего четыре дня», — сообщается в календаре. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней. Статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает, что труд в выходные и праздничные дни должен компенсироваться двойной оплатой или предоставлением дополнительного дня отдыха. Это правило обеспечивает соблюдение трудовых прав граждан и гарантирует им соответствующую компенсацию за работу в нерабочее время. Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году продлить отпуск до 62 дней. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам.