Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

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Типография Гардарика. Екатеринбург, календарь, год дракона, календарь2024
Россияне будут работать шесть дней Фото:

Рабочая неделя в России с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщается в официальном календаре праздничных дат.

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«В связи с празднованием Дня народного единства рабочие дни с 5 по 8 ноября составят всего четыре дня», — сообщается в календаре. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней.

Статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает, что труд в выходные и праздничные дни должен компенсироваться двойной оплатой или предоставлением дополнительного дня отдыха. Это правило обеспечивает соблюдение трудовых прав граждан и гарантирует им соответствующую компенсацию за работу в нерабочее время.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году продлить отпуск до 62 дней. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам.

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Рабочая неделя в России с 5 по 8 ноября будет сокращена до четырех дней из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщается в официальном календаре праздничных дат. «В связи с празднованием Дня народного единства рабочие дни с 5 по 8 ноября составят всего четыре дня», — сообщается в календаре. На предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россияне будут работать шесть дней. Статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает, что труд в выходные и праздничные дни должен компенсироваться двойной оплатой или предоставлением дополнительного дня отдыха. Это правило обеспечивает соблюдение трудовых прав граждан и гарантирует им соответствующую компенсацию за работу в нерабочее время. Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году продлить отпуск до 62 дней. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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