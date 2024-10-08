Россиянам раскрыли способ продлить отпуск до 62 дней в 2025 году

«Большинству россиян по закону положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Можно разбить их пополам и отдохнуть дважды по две недели, а можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам, и устроить себе гораздо более продолжительный отпуск», — передает информацию сервиса «Газета.Ru». К примеру, новогодние каникулы можно растянуть на две недели, взяв выходные 9 и 10 января. А уходя в отпуск на 28—30 апреля, у человека получится увеличить майские праздники.
23 февраля и 8 марта в 2025 году приходятся на выходные, поэтому свободные дни переносятся на май и июнь соответственно. 12 июня будет День России, который выпадает на четверг, а в выходной в пятницу появляется из-за 8 марта. Таким образом, если взять отпуск 9-11 числа, то можно уехать в отпуск на неделю. Также можно продлить себе празднование Дня народного единства, взяв отпуск на 5—7 ноября. Таким образом получается, что всего россияне смогут продлить себе отпуск до 62 дней в 2025 году.
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Россияне в 2025 году смогут отдохнуть 62 дня вместо 28. О том, как продлить свой отпуск сообщил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. «Большинству россиян по закону положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Можно разбить их пополам и отдохнуть дважды по две недели, а можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам, и устроить себе гораздо более продолжительный отпуск», — передает информацию сервиса «Газета.Ru». К примеру, новогодние каникулы можно растянуть на две недели, взяв выходные 9 и 10 января. А уходя в отпуск на 28—30 апреля, у человека получится увеличить майские праздники. 23 февраля и 8 марта в 2025 году приходятся на выходные, поэтому свободные дни переносятся на май и июнь соответственно. 12 июня будет День России, который выпадает на четверг, а в выходной в пятницу появляется из-за 8 марта. Таким образом, если взять отпуск 9-11 числа, то можно уехать в отпуск на неделю. Также можно продлить себе празднование Дня народного единства, взяв отпуск на 5—7 ноября. Таким образом получается, что всего россияне смогут продлить себе отпуск до 62 дней в 2025 году.