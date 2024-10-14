Тесные клетки, побои и одиночество: нужно ли запретить цирки с животными. Видео

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке

14 октября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Жестокое обращение к животным в цирке побудило политиков внести в Госдуму соответствующий законопроект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России вновь активизировалась дискуссия о применении животных в цирковых представлениях. Обсуждение разгорелось после публикации видеоматериалов с репетиций известных дрессировщиков братьев Эдгарда и Аскольда Запашных. В связи с этим в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить выступление животных в цирке. Нужно ли запрещать подобное, и что животные переживают в цирковых условиях — в материале URA.RU. Ситуация с цирком в РФ и мировые тенденции Появившийся видеоролик, демонстрирующий репетиции с животными в Большом Московском цирке, вызвал огромный общественный резонанс. На записи видно, как братья Запашные используют хлысты, бросают предметы в животных и обливают львов и тигров водой для выполнения каких-либо действий. После этого братьев пригласили в Госдуму для дачи объяснений. Эдгард Запашный высказался о ситуации, подчеркивая схожий международный опыт и отсутствие скандалов в других странах. Он отметил, что российские цирковые артисты выступают более чем в 30 странах мира, и нигде, кроме РФ, не возникает скандалов, связанных с обвинениями в избиении животных. Он упомянул, что случаи применения силы к животным происходят крайне редко и являются вынужденной мерой. Братьев Запашных вызвали в Госдуму для дачи объяснений по произошедшей в цирке ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эта ситуация стала причиной внесения в Госдуму законопроекта о запрете цирковых представлений с животными. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым инициировали разработку подобного законопроекта. Инициатива включает в себя поправки в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которая регулирует использование животных в культурно-массовых мероприятиях. Политики предлагают исключить из этой статьи, а также из других соответствующих разделов закона, любые упоминания о цирках. Петиция с аналогичным требованием набрала около 35 000 подписей. Кроме того, по данным исследования, проведенного SuperJob, каждый второй житель РФ выступает против использования животных в цирковых представлениях. Так, 41% опрошенных считают, что следует ввести запрет как на участие диких, так и домашних животных в цирке, а 11% выражают протест только против эксплуатации диких животных. Среди женщин большая доля — 45% — поддерживает идею полного отказа от использования животных в цирках, и 13% выступают против участия только диких животных. Мужчины менее склонны к зоогуманизму, с 38% и 10% соответственно. Помимо прочего, люди с зарплатой до 50 тысяч рублей более склонны поддерживать запрет на использование животных в цирковых представлениях по сравнению с более обеспеченными россиянами. По всему миру наблюдается тенденция к уменьшению или полному запрету цирковых представлений с участием животных. Более 40 стран уже ввели частичные или полные ограничения на такие шоу. Основные возражения связаны с методами дрессировки, которые часто включают голодание и наказание животных, чтобы заставить их выполнять неестественные для них трюки. «Кнут и пряник»: методы дрессировки При дрессировке животных в цирке из-за непослушания они могут остаться без еды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для обучения животных цирковым номерам применяется метод «кнута и пряника», который подразумевает вывод животного на репетицию или представление в состоянии голода. В случае непослушания или непонимания требуемых действий животное оставляют без еды до следующей репетиции. Такие методы могут привести к тому, что истощенное животное будет вынуждено выполнять трюки в обмен на пищу, а непокорность карается наказанием. Животные, которые не поддаются дрессуре или становятся «непригодными», часто отправляются в передвижные зоопарки или на притравочные станции для охотничьих собак. Также те, кто стареет или теряет свою привлекательность для эстрады, могут быть усыплены или проданы в зоопарки, где им предстоит провести остаток жизни в условиях тесных клеток. Жизнь цирковых животных в ограниченном пространстве Клетки для цирковых животных являются не очень большими по размерам для свободы их передвижения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цирковые животные проводят большую часть своей жизни в клетках, выходя из них лишь на короткий период для выступлений или репетиций. Это означает, что в сутки им отводится всего около часа или полутора для активности на манеже, в то время как оставшуюся часть времени они проводят в замкнутом пространстве. Клетки для содержания животных обычно имеют крайне ограниченные размеры. Например, пространство для львов и тигров составляет приблизительно 2,1 на 1,3 на 1,3 метра, а для белых медведей — 2,4 на 1,5 на 1,7 метра. Еще меньше размеры клеток для бурых медведей — всего около одного метра в ширину, высоту и длину. Основная причина таких ограничений — недостаток свободного пространства в цирковых учреждениях для создания более просторных условий. Чтобы понять эмоциональное состояние животного, запертого в такой клетке, можно провести аналогию с человеком, оказавшимся запертым в лифте. Если представить, что весь жизненный опыт ограничен таким маленьким пространством, становится ясно, почему многие животные стремятся попасть на арену — это единственный шанс для них размяться и увидеть что-то за пределами стен своего тесного «жилища». История про жизнь медведя Саню в клетке и его освобождении Медведь по имени Саня провел около 20 лет в условиях, сравнимых с тюремным заключением, в металлической клетке без крыши и возможности выхода. Его история разворачивается в Астрахани, где он сначала выступал в передвижном цирке, а затем был переведен на турбазу, где развлекал посетителей. Саня вынужден был проводить зимы в своей клетке, которую наглухо заварили. Через решетку ему подавали сено, летом из шланга вымывали скопившийся мусор. Когда предыдущий владелец турбазы скончался, новые хозяева не захотели заботиться о медведе. Волонтеры принялись за дело и освободили животное, распилив клетку болгаркой. Саня был перевезен в новый просторный дом, где он смог жить в более приемлемых условиях, передает RT. Отсутствие социального взаимодействия в цирковой среде Животные в цирке ограничены в общении из-за нахождения в клетках Фото: Размик Закарян © URA.RU Цирковые животные не только ограничены в физическом пространстве, но и испытывают трудности из-за недостатка социального общения. В естественной среде обитания многие виды, такие как обезьяны и слоны, живут в группах и активно взаимодействуют друг с другом. В цирке же они часто держатся в изоляции, что приводит к стрессу и проявлению стереотипных поведенческих реакций, например, монотонному раскачиванию или хождению по кругу. Животные не могут отвлечься от монотонности своего окружения с помощью чтения или других занятий, доступных людям. Их психологическое и физическое здоровье зависит от получения новых впечатлений и ежедневного преодоления больших расстояний. Цирковая жизнь лишает их этих возможностей. Перемещение животных между городами во время гастролей представляет собой еще один стрессовый фактор. Транспортировка осуществляется в тесных, часто не проветриваемых вагонах или фургонах, где условия могут быть крайне неблагоприятными из-за экстремальных температур. Эти обстоятельства иногда приводят к гибели животных в пути. Условия проживания животных в дельфинарии Улыбка дельфинов в дельфинариях не означает их радость, это особенность анатомии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дельфинарии начали широко распространяться в 1960-х годах после успеха американского телесериала о дельфине Флиппере, который вызвал у зрителей бурю восторга. Однако эта популярность привела к созданию сотен дельфинариев по всему миру. Шоу с дельфинами могут казаться безобидными из-за постоянной улыбки этих животных, которая на самом деле является лишь особенностью их анатомии. В неволе дельфины лишены причин для радости, начиная с момента отлова, когда они переживают стресс и разлуку с семьей. После этого выживших особей отправляют в дельфинарии, где их ждут искусственные условия: кафельные стены, хлорированная вода и мертвая рыба. Тренер дельфинов, сыгравших Флиппера в сериале Рик О’Барри осознал свою ошибку и посвятил жизнь борьбе с индустрией дельфинариев. Он описывает жизнь дельфинов в неволе как лишенную естественных явлений и возможности использовать свои природные способности. По его словам, дельфины превратились в клоунов для развлечения людей, не несущих никакой культурно-образовательной ценности. О’Барри также подчеркивает, что показывать детям животных в неволе не только бесполезно, но и вредно, так как это формирует у них жестокое отношение к природе. Он утверждает, что научить ребенка уважать живые существа так же важно для его развития, как и для самих животных. Альтернативы развлечениям с участием животными Альтернативой циркам могут быть контактные зоопарки Фото: Дарья Попова © URA.RU Хотя немедленный запрет или кардинальные изменения в индустрии развлечений с участием животных в России невозможны, потребители могут влиять на спрос, выбирая альтернативные виды досуга. Важно объяснять детям, что дикие животные не являются игрушками и имеют свои потребности и интересы. Эксперт проекта «Биоэтика детям» Оксана Данилова предложила несколько вариантов для замены цирков и дельфинариев: Приюты для животных — участие в жизни приюта может научить ребенка состраданию и ответственности;

Станции реабилитации диких животных — здесь можно помочь пострадавшим от человека животным, что также способствует развитию чувства эмпатии у детей, передает издание «Мел». Также альтернативой циркам являются заповедники. Они предоставляют возможность наблюдать за животными в дикой природе, что гораздо интереснее и познавательнее для ребенка, чем искаженное представление о поведении животных, создаваемое цирковыми представлениями. Среди альтернатив существуют и онлайн-ресурсы и современные технологии. Так, онлайн-камеры и кинофильмы позволяют изучать поведение животных в реальной среде обитания через интернет. При этом виртуальная реальность и голографические проекции также предлагают безопасные и образовательные способы изучения животных. Возможные преимущества условий жизни животных в цирке Комфорт и уход В цирках создаются условия, исключающие необходимость самостоятельного поиска пищи и воды, которые требуются животным в дикой природе. Вольеры модернизируются для большего удобства, утепляются зимой, а питание и выгул осуществляются регулярно. Здоровьем животных занимаются квалифицированные специалисты. При переездах во время туров для животных предусмотрены комфортные условия: ограниченное время в пути, регулярные остановки для отдыха и кормления, контроль за температурой воздуха. Дрессировщики или их помощники сопровождают животных, чтобы минимизировать стресс. Кроме того, в дикой природе животные подвергаются опасностям со стороны хищников, природных катастроф, недостатка пищи и болезней. Кроме того, они могут стать жертвами браконьерства. В цирке животные находятся под защитой от таких угроз. Активность и развлечение Цирковая деятельность предполагает физическую активность для животных через выполнение трюков и выступления. Это может способствовать проявлению их интеллекта, энергии, а также предотвращению депрессии от скуки. Трагедии, произошедшие в цирке Артистка цирка скончалась после выступления с конем Артистка цирка в Абрау-Дюрсо погибла из-за того, что ее затоптал конь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В спорткомплексе поселка Абрау-Дюрсо 30 августа 2015 года цирковая артистка Анастасия Максимова, выступая с акробатическим номером с конем, выпала из седла и была протащена животным по арене, после чего оно выбежало на трибуны. Максимова получила множественные удары копытами, в том числе по голове. Несмотря на оперативное вмешательство медиков, она скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Анастасия Максимова была опытной спортсменкой в области конного спорта и джигитовки, имела за плечами шестилетний опыт и ряд наград. На чемпионате мира 2012 года она завоевала серебряную медаль. В ходе расследования происшествия эксперты высказали предположение, что причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности: одна из ног девушки была жестко закреплена в петле, что не позволило ей своевременно слезть с лошади. Инцидент с тигром во время циркового представления в Москве После агрессии тигра в цирке в Москве дрессировщику пришлось наложить сто швов на голове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2006 году в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре произошло серьезное ЧП во время выступления дрессировщика Артура Багдасарова. Пытаясь подтолкнуть палкой одного из тигров к группе животных, дрессировщик слишком резко подошел к хищнику. В ответ на поднятую руку мужчины, тигр встал на задние лапы и опрокинул мужчину на арену, сжав его голову зубами. Попытки отогнать хищника с помощью хлыстов оказались безуспешными, и только выстрелы из пистолета в воздух заставили тигра отступить. В результате происшествия на голове дрессировщика было наложено около ста швов. Тигра, который пережил стресс и временно отказывался от пищи, решено было не наказывать. Причиной инцидента признали нарушение дрессировщиком техники безопасности. Трагедия в Sea World: косатка атаковала дрессировщицу В парке Sea World в Орландо 24 февраля 2010 года 40-летняя дрессировщица Дон Брэншо была атакована косаткой Тиликум во время представления. Животное схватило женщину за волосы и утащило под воду. После инцидента было проведено вскрытие тела, результаты которого показали, что у дрессировщицы были многочисленные травмы, включая сломанную челюсть, перелом позвоночника, сломанные ребра и оторванную часть кожи головы. Это не первый случай смерти человека, вызванный косаткой Тиликум. Ранее животное уже стало причиной смерти другого дрессировщика в Канаде, а также бездомного человека в 1999 году, который упал в бассейн, где находилась косатка. Тигр убил дрессировщика в Мексике В 2012 году в одном из мексиканских цирков произошла трагедия, когда тигр убил дрессировщика прямо во время представления. Инцидент начался с того, что животное сорвало с мужчины штаны, что вначале вызвало смех у зрителей. Однако позже тигр агрессивно набросился на артиста, в результате нападения мужчина скончался от болевого шока. Битва тигриц в Кисловодском цирке При драке между тиграми в Кисловодске серьезно было ранено одно из животных Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кисловодске произошла драка между тигрицами в шоу Ярослава Запашного, который является известным дрессировщиком и двоюродным племянником братьев Запашных. Эксперты предполагают, что аномально теплая погода на юге РФ могла стать причиной раннего начала сезона охоты у девятилетней белой тигрицы по имени Джина. Она атаковала более старую тигрицу Эру и та нанесла ей серьезные травмы. Ветеринары приложили все усилия, чтобы спасти жизнь раненой Джины. 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В России вновь активизировалась дискуссия о применении животных в цирковых представлениях. Обсуждение разгорелось после публикации видеоматериалов с репетиций известных дрессировщиков братьев Эдгарда и Аскольда Запашных. В связи с этим в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить выступление животных в цирке. Нужно ли запрещать подобное, и что животные переживают в цирковых условиях — в материале URA.RU. Появившийся видеоролик, демонстрирующий репетиции с животными в Большом Московском цирке, вызвал огромный общественный резонанс. На записи видно, как братья Запашные используют хлысты, бросают предметы в животных и обливают львов и тигров водой для выполнения каких-либо действий. После этого братьев пригласили в Госдуму для дачи объяснений. Эдгард Запашный высказался о ситуации, подчеркивая схожий международный опыт и отсутствие скандалов в других странах. Он отметил, что российские цирковые артисты выступают более чем в 30 странах мира, и нигде, кроме РФ, не возникает скандалов, связанных с обвинениями в избиении животных. Он упомянул, что случаи применения силы к животным происходят крайне редко и являются вынужденной мерой. Эта ситуация стала причиной внесения в Госдуму законопроекта о запрете цирковых представлений с животными. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым инициировали разработку подобного законопроекта. Инициатива включает в себя поправки в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которая регулирует использование животных в культурно-массовых мероприятиях. Политики предлагают исключить из этой статьи, а также из других соответствующих разделов закона, любые упоминания о цирках. Петиция с аналогичным требованием набрала около 35 000 подписей. Кроме того, по данным исследования, проведенного SuperJob, каждый второй житель РФ выступает против использования животных в цирковых представлениях. Так, 41% опрошенных считают, что следует ввести запрет как на участие диких, так и домашних животных в цирке, а 11% выражают протест только против эксплуатации диких животных. Среди женщин большая доля — 45% — поддерживает идею полного отказа от использования животных в цирках, и 13% выступают против участия только диких животных. Мужчины менее склонны к зоогуманизму, с 38% и 10% соответственно. Помимо прочего, люди с зарплатой до 50 тысяч рублей более склонны поддерживать запрет на использование животных в цирковых представлениях по сравнению с более обеспеченными россиянами. По всему миру наблюдается тенденция к уменьшению или полному запрету цирковых представлений с участием животных. Более 40 стран уже ввели частичные или полные ограничения на такие шоу. Основные возражения связаны с методами дрессировки, которые часто включают голодание и наказание животных, чтобы заставить их выполнять неестественные для них трюки. Для обучения животных цирковым номерам применяется метод «кнута и пряника», который подразумевает вывод животного на репетицию или представление в состоянии голода. В случае непослушания или непонимания требуемых действий животное оставляют без еды до следующей репетиции. Такие методы могут привести к тому, что истощенное животное будет вынуждено выполнять трюки в обмен на пищу, а непокорность карается наказанием. Животные, которые не поддаются дрессуре или становятся «непригодными», часто отправляются в передвижные зоопарки или на притравочные станции для охотничьих собак. Также те, кто стареет или теряет свою привлекательность для эстрады, могут быть усыплены или проданы в зоопарки, где им предстоит провести остаток жизни в условиях тесных клеток. Цирковые животные проводят большую часть своей жизни в клетках, выходя из них лишь на короткий период для выступлений или репетиций. Это означает, что в сутки им отводится всего около часа или полутора для активности на манеже, в то время как оставшуюся часть времени они проводят в замкнутом пространстве. Клетки для содержания животных обычно имеют крайне ограниченные размеры. Например, пространство для львов и тигров составляет приблизительно 2,1 на 1,3 на 1,3 метра, а для белых медведей — 2,4 на 1,5 на 1,7 метра. Еще меньше размеры клеток для бурых медведей — всего около одного метра в ширину, высоту и длину. Основная причина таких ограничений — недостаток свободного пространства в цирковых учреждениях для создания более просторных условий. Медведь по имени Саня провел около 20 лет в условиях, сравнимых с тюремным заключением, в металлической клетке без крыши и возможности выхода. Его история разворачивается в Астрахани, где он сначала выступал в передвижном цирке, а затем был переведен на турбазу, где развлекал посетителей. Саня вынужден был проводить зимы в своей клетке, которую наглухо заварили. Через решетку ему подавали сено, летом из шланга вымывали скопившийся мусор. Когда предыдущий владелец турбазы скончался, новые хозяева не захотели заботиться о медведе. Волонтеры принялись за дело и освободили животное, распилив клетку болгаркой. Саня был перевезен в новый просторный дом, где он смог жить в более приемлемых условиях, передает RT. Цирковые животные не только ограничены в физическом пространстве, но и испытывают трудности из-за недостатка социального общения. В естественной среде обитания многие виды, такие как обезьяны и слоны, живут в группах и активно взаимодействуют друг с другом. В цирке же они часто держатся в изоляции, что приводит к стрессу и проявлению стереотипных поведенческих реакций, например, монотонному раскачиванию или хождению по кругу. Животные не могут отвлечься от монотонности своего окружения с помощью чтения или других занятий, доступных людям. Их психологическое и физическое здоровье зависит от получения новых впечатлений и ежедневного преодоления больших расстояний. Цирковая жизнь лишает их этих возможностей. Перемещение животных между городами во время гастролей представляет собой еще один стрессовый фактор. Транспортировка осуществляется в тесных, часто не проветриваемых вагонах или фургонах, где условия могут быть крайне неблагоприятными из-за экстремальных температур. Эти обстоятельства иногда приводят к гибели животных в пути. Дельфинарии начали широко распространяться в 1960-х годах после успеха американского телесериала о дельфине Флиппере, который вызвал у зрителей бурю восторга. Однако эта популярность привела к созданию сотен дельфинариев по всему миру. Шоу с дельфинами могут казаться безобидными из-за постоянной улыбки этих животных, которая на самом деле является лишь особенностью их анатомии. В неволе дельфины лишены причин для радости, начиная с момента отлова, когда они переживают стресс и разлуку с семьей. После этого выживших особей отправляют в дельфинарии, где их ждут искусственные условия: кафельные стены, хлорированная вода и мертвая рыба. Тренер дельфинов, сыгравших Флиппера в сериале Рик О’Барри осознал свою ошибку и посвятил жизнь борьбе с индустрией дельфинариев. Он описывает жизнь дельфинов в неволе как лишенную естественных явлений и возможности использовать свои природные способности. По его словам, дельфины превратились в клоунов для развлечения людей, не несущих никакой культурно-образовательной ценности. О’Барри также подчеркивает, что показывать детям животных в неволе не только бесполезно, но и вредно, так как это формирует у них жестокое отношение к природе. Он утверждает, что научить ребенка уважать живые существа так же важно для его развития, как и для самих животных. Хотя немедленный запрет или кардинальные изменения в индустрии развлечений с участием животных в России невозможны, потребители могут влиять на спрос, выбирая альтернативные виды досуга. Важно объяснять детям, что дикие животные не являются игрушками и имеют свои потребности и интересы. Эксперт проекта «Биоэтика детям» Оксана Данилова предложила несколько вариантов для замены цирков и дельфинариев: Приюты для животных — участие в жизни приюта может научить ребенка состраданию и ответственности; Станции реабилитации диких животных — здесь можно помочь пострадавшим от человека животным, что также способствует развитию чувства эмпатии у детей, передает издание «Мел». Среди альтернатив существуют и онлайн-ресурсы и современные технологии. Так, онлайн-камеры и кинофильмы позволяют изучать поведение животных в реальной среде обитания через интернет. При этом виртуальная реальность и голографические проекции также предлагают безопасные и образовательные способы изучения животных. В цирках создаются условия, исключающие необходимость самостоятельного поиска пищи и воды, которые требуются животным в дикой природе. Вольеры модернизируются для большего удобства, утепляются зимой, а питание и выгул осуществляются регулярно. Здоровьем животных занимаются квалифицированные специалисты. При переездах во время туров для животных предусмотрены комфортные условия: ограниченное время в пути, регулярные остановки для отдыха и кормления, контроль за температурой воздуха. Дрессировщики или их помощники сопровождают животных, чтобы минимизировать стресс. Кроме того, в дикой природе животные подвергаются опасностям со стороны хищников, природных катастроф, недостатка пищи и болезней. Кроме того, они могут стать жертвами браконьерства. В цирке животные находятся под защитой от таких угроз. Цирковая деятельность предполагает физическую активность для животных через выполнение трюков и выступления. Это может способствовать проявлению их интеллекта, энергии, а также предотвращению депрессии от скуки. В спорткомплексе поселка Абрау-Дюрсо 30 августа 2015 года цирковая артистка Анастасия Максимова, выступая с акробатическим номером с конем, выпала из седла и была протащена животным по арене, после чего оно выбежало на трибуны. Максимова получила множественные удары копытами, в том числе по голове. Несмотря на оперативное вмешательство медиков, она скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Анастасия Максимова была опытной спортсменкой в области конного спорта и джигитовки, имела за плечами шестилетний опыт и ряд наград. На чемпионате мира 2012 года она завоевала серебряную медаль. В ходе расследования происшествия эксперты высказали предположение, что причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности: одна из ног девушки была жестко закреплена в петле, что не позволило ей своевременно слезть с лошади. В 2006 году в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре произошло серьезное ЧП во время выступления дрессировщика Артура Багдасарова. Пытаясь подтолкнуть палкой одного из тигров к группе животных, дрессировщик слишком резко подошел к хищнику. В ответ на поднятую руку мужчины, тигр встал на задние лапы и опрокинул мужчину на арену, сжав его голову зубами. Попытки отогнать хищника с помощью хлыстов оказались безуспешными, и только выстрелы из пистолета в воздух заставили тигра отступить. В результате происшествия на голове дрессировщика было наложено около ста швов. Тигра, который пережил стресс и временно отказывался от пищи, решено было не наказывать. Причиной инцидента признали нарушение дрессировщиком техники безопасности. В парке Sea World в Орландо 24 февраля 2010 года 40-летняя дрессировщица Дон Брэншо была атакована косаткой Тиликум во время представления. Животное схватило женщину за волосы и утащило под воду. После инцидента было проведено вскрытие тела, результаты которого показали, что у дрессировщицы были многочисленные травмы, включая сломанную челюсть, перелом позвоночника, сломанные ребра и оторванную часть кожи головы. Это не первый случай смерти человека, вызванный косаткой Тиликум. Ранее животное уже стало причиной смерти другого дрессировщика в Канаде, а также бездомного человека в 1999 году, который упал в бассейн, где находилась косатка. В 2012 году в одном из мексиканских цирков произошла трагедия, когда тигр убил дрессировщика прямо во время представления. Инцидент начался с того, что животное сорвало с мужчины штаны, что вначале вызвало смех у зрителей. Однако позже тигр агрессивно набросился на артиста, в результате нападения мужчина скончался от болевого шока. В Кисловодске произошла драка между тигрицами в шоу Ярослава Запашного, который является известным дрессировщиком и двоюродным племянником братьев Запашных. Эксперты предполагают, что аномально теплая погода на юге РФ могла стать причиной раннего начала сезона охоты у девятилетней белой тигрицы по имени Джина. Она атаковала более старую тигрицу Эру и та нанесла ей серьезные травмы. Ветеринары приложили все усилия, чтобы спасти жизнь раненой Джины.