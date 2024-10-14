В Европе назвали точку, которая приведет к войне России и НАТО

Сийярто: вступление Киева в НАТО начнет конфликт альянса с Россией

14 октября 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит вступления Киева в НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU Венгрия хочет избежать вступления Украины в НАТО, потому что это будет означать начало конфронтации альянса с Россией и приведет к Третьей мировой войне. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Новость по теме Членство в НАТО, ЕС, а также сотни ракет ATACMS: все подробности секретного «плана победы» Зеленского «Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну», — заявил Сийярто в интервью РИА Новости. Он отметил, что Венгрия хочет избежать подобного исхода, поэтому вопрос вступления Киева в альянс для страны не существует на повестке дня. Также главка венгерского МИД добавил, что государство с начала украинского конфликта провело красные линии. Одна из них заключается в том, что нужно любыми способами избежать прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и РФ. Кроме того, по словам Петера Сийярто, большинство его коллег в закрытом кругу признают невозможность вступления Украины в НАТО. Помимо прочего, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении использовать право вето страны для блокирования вступления Украины в альянс. Фицо подчеркнул, что пока он находится у власти, то будет инструктировать депутатов от правящей партии Smer не поддерживать интеграцию Украины в альянс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия хочет избежать вступления Украины в НАТО, потому что это будет означать начало конфронтации альянса с Россией и приведет к Третьей мировой войне. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну», — заявил Сийярто в интервью РИА Новости. Он отметил, что Венгрия хочет избежать подобного исхода, поэтому вопрос вступления Киева в альянс для страны не существует на повестке дня. Также главка венгерского МИД добавил, что государство с начала украинского конфликта провело красные линии. Одна из них заключается в том, что нужно любыми способами избежать прямой конфронтации между Североатлантическим альянсом и РФ. Кроме того, по словам Петера Сийярто, большинство его коллег в закрытом кругу признают невозможность вступления Украины в НАТО. Помимо прочего, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении использовать право вето страны для блокирования вступления Украины в альянс. Фицо подчеркнул, что пока он находится у власти, то будет инструктировать депутатов от правящей партии Smer не поддерживать интеграцию Украины в альянс.