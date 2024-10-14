Происшествия Ветерана СВО избили в Петербурге. Видео 14 октября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 + По факту нападения мигранта на ветерана СВО в Санкт-Петербурге начата доследственная проверка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мигрант избил ветерана СВО. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет РФ. «Главой ведомства поручено организовать проверку по сообщению о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге», — заявили в Следкоме. В связи с произошедшим было поручено организовать доследственную проверку. Ответственным за нее назначен и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олег Бобков. Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний мигрант напал на медиков, которые приехали помочь ему. По данному факту возбуждено уголовное дело. Процессуальная проверка осуществляется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство. Поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина находится под особым контролем центрального офиса ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мигрант избил ветерана СВО. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет РФ. «Главой ведомства поручено организовать проверку по сообщению о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге», — заявили в Следкоме. В связи с произошедшим было поручено организовать доследственную проверку. Ответственным за нее назначен и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олег Бобков. Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний мигрант напал на медиков, которые приехали помочь ему. По данному факту возбуждено уголовное дело. Процессуальная проверка осуществляется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство. Поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина находится под особым контролем центрального офиса ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям