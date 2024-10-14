Ветерана СВО избили в Петербурге. Видео

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, милитари, камуфляж, мужчина, руки, ветеран сво
По факту нападения мигранта на ветерана СВО в Санкт-Петербурге начата доследственная проверка Фото:

В Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мигрант избил ветерана СВО. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет РФ.

«Главой ведомства поручено организовать проверку по сообщению о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге», — заявили в Следкоме. В связи с произошедшим было поручено организовать доследственную проверку. Ответственным за нее назначен и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олег Бобков.

Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний мигрант напал на медиков, которые приехали помочь ему. По данному факту возбуждено уголовное дело. Процессуальная проверка осуществляется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство. Поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина находится под особым контролем центрального офиса ведомства.

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В Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мигрант избил ветерана СВО. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет РФ. «Главой ведомства поручено организовать проверку по сообщению о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге», — заявили в Следкоме. В связи с произошедшим было поручено организовать доследственную проверку. Ответственным за нее назначен и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олег Бобков. Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний мигрант напал на медиков, которые приехали помочь ему. По данному факту возбуждено уголовное дело. Процессуальная проверка осуществляется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство. Поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина находится под особым контролем центрального офиса ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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