«Мегахенд» ответил на слухи о возможном закрытии магазинов в Перми

Сотрудники «Мегахенд»: в Перми магазины сети не планируют закрываться

14 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Магазины федеральной сети «Мегахенд» массово закрываются в РФ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Один из крупнейших пермских секонд-хендов федеральной сети «Мегахенд» не планирует закрывать свои торговые точки в краевой столице. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов. Ранее стало известно о закрытии филиалов сети в ряде российских регионов. Но в Перми магазины продолжают работу в штатном режиме. «Закрываться мы не собираемся. Оба филиала в Перми на улице Дружбы и на улице Светлогорской работают в обычном режиме», — сообщил корреспонденту агентства продавец одного из филиалов федеральной сети. На официальной странице пермских магазинов в соцсети «ВКонтакте» также не содержится данных о грядущем закрытии. В одном из последних постов секонд-хенд информирует клиентов о старте продаж новой коллекции. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины федеральной сети массово закрываются в ряде регионов России. В Кургане филиал «Мегахенда» прекратил свою работу, устроив перед этим масштабную распродажу. Также прекратила свою работу популярная у жителей ХМАО торговая точка в Нижневартовске. Причины закрытия руководство сети пока что не пояснило. В Перми «Мегахенд» открылся в сентябре 2016 года. Он позиционирует себя как магазин одежды и обуви из Европы. Сейчас в краевой столице работают две торговые точки сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших пермских секонд-хендов федеральной сети «Мегахенд» не планирует закрывать свои торговые точки в краевой столице. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов. Ранее стало известно о закрытии филиалов сети в ряде российских регионов. Но в Перми магазины продолжают работу в штатном режиме. «Закрываться мы не собираемся. Оба филиала в Перми на улице Дружбы и на улице Светлогорской работают в обычном режиме», — сообщил корреспонденту агентства продавец одного из филиалов федеральной сети. На официальной странице пермских магазинов в соцсети «ВКонтакте» также не содержится данных о грядущем закрытии. В одном из последних постов секонд-хенд информирует клиентов о старте продаж новой коллекции. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины федеральной сети массово закрываются в ряде регионов России. В Кургане филиал «Мегахенда» прекратил свою работу, устроив перед этим масштабную распродажу. Также прекратила свою работу популярная у жителей ХМАО торговая точка в Нижневартовске. Причины закрытия руководство сети пока что не пояснило. В Перми «Мегахенд» открылся в сентябре 2016 года. Он позиционирует себя как магазин одежды и обуви из Европы. Сейчас в краевой столице работают две торговые точки сети.