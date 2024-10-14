В Екатеринбурге закрылся крупный секонд-хенд

В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд»

14 октября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

11 октября магазин работал в последний раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд», который относится к федеральной сети. Информация об этом появилась в официальном сообществе магазинов. «11 октября наш магазин на улице Сулимова, 53А, работает последний день. Не упустите возможность воспользоваться предложениями в рамках „Черной пятницы“ и побалуйте себя покупками по самым выгодным ценам», — говорится в сообщении. В «Мегахенде» продают одежду и обувь из Европы. В городе продолжит работать только один магазин этой сети. Он находится по адресу: проспект Космонавтов, 23А, в торговом центре «Стрелка». Секонд-хенд известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями магазина, однако ответ получить не удалось. Также пояснений о том, почему закрылся магазин, не дали и на горячей линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд», который относится к федеральной сети. Информация об этом появилась в официальном сообществе магазинов. «11 октября наш магазин на улице Сулимова, 53А, работает последний день. Не упустите возможность воспользоваться предложениями в рамках „Черной пятницы“ и побалуйте себя покупками по самым выгодным ценам», — говорится в сообщении. В «Мегахенде» продают одежду и обувь из Европы. В городе продолжит работать только один магазин этой сети. Он находится по адресу: проспект Космонавтов, 23А, в торговом центре «Стрелка». Секонд-хенд известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями магазина, однако ответ получить не удалось. Также пояснений о том, почему закрылся магазин, не дали и на горячей линии.