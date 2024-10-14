В Екатеринбурге закрылся крупный секонд-хенд

В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин одежды секонд хенд «Мега Хенд». Екатеринбург, магазин одежды
11 октября магазин работал в последний раз Фото:

В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд», который относится к федеральной сети. Информация об этом появилась в официальном сообществе магазинов.

«11 октября наш магазин на улице Сулимова, 53А, работает последний день. Не упустите возможность воспользоваться предложениями в рамках „Черной пятницы“ и побалуйте себя покупками по самым выгодным ценам», — говорится в сообщении. В «Мегахенде» продают одежду и обувь из Европы.

В городе продолжит работать только один магазин этой сети. Он находится по адресу: проспект Космонавтов, 23А, в торговом центре «Стрелка». Секонд-хенд известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями магазина, однако ответ получить не удалось. Также пояснений о том, почему закрылся магазин, не дали и на горячей линии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд», который относится к федеральной сети. Информация об этом появилась в официальном сообществе магазинов. «11 октября наш магазин на улице Сулимова, 53А, работает последний день. Не упустите возможность воспользоваться предложениями в рамках „Черной пятницы“ и побалуйте себя покупками по самым выгодным ценам», — говорится в сообщении. В «Мегахенде» продают одежду и обувь из Европы. В городе продолжит работать только один магазин этой сети. Он находится по адресу: проспект Космонавтов, 23А, в торговом центре «Стрелка». Секонд-хенд известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями магазина, однако ответ получить не удалось. Также пояснений о том, почему закрылся магазин, не дали и на горячей линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...