В Екатеринбурге закрылся крупный секонд-хенд

В Екатеринбурге закрылся секонд-хенд «Мегахенд», который относится к федеральной сети. Информация об этом появилась в официальном сообществе магазинов.
«11 октября наш магазин на улице Сулимова, 53А, работает последний день. Не упустите возможность воспользоваться предложениями в рамках „Черной пятницы“ и побалуйте себя покупками по самым выгодным ценам», — говорится в сообщении. В «Мегахенде» продают одежду и обувь из Европы.
В городе продолжит работать только один магазин этой сети. Он находится по адресу: проспект Космонавтов, 23А, в торговом центре «Стрелка». Секонд-хенд известен тем, что на все товары действует календарь скидок, и раз в месяц одежду можно купить с дисконтом 90%.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями магазина, однако ответ получить не удалось. Также пояснений о том, почему закрылся магазин, не дали и на горячей линии.
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