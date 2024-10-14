В ХМАО закрылся популярный секонд-хенд

В Нижневартовске закрылся популярный у местных жителей секонд-хенд сети «Мегахенд». Об этом администраторы магазина сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые покупатели, наш магазин по улице Ленина, 11 закрывается», — объявил нижневартовский секонд-хенд. Причину закрытия администраторы не пояснили. Агентство направило запрос в «Мегахенд». Ответ ожидается.
Еще один магазин сети «Мегахенд» расположен в Сургуте. Корреспондент URA.RU узнал, что секонд-хенд продолжает работать. «Мы открыты. Насколько нам известно, в Нижневартовске магазин закрылся из-за низкого товарооборота. Надеемся, у нас не сложится такая же ситуация», — пояснили в секонд-хенде.
«Мегахенд» также перестал работать и в Кургане. Перед закрытием магазин провел последнюю распродажу.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрылись розничные магазины одежды H&M. Это произошло в 2022 году.
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