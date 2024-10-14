Нельсон из «Reflex» анонсировала возвращение Пугачевой в Россию

Алла Пугачева скоро вернется в Россию. О том, когда и почему Примадонна это сделает корреспонденту URA.RU рассказала звезда группы «Reflex» Ирина Нельсон.
Алла Пугачева уже больше двух лет скитается по миру. За это время певица сменила несколько домов: она жила в Израиле, на Кипре, в Латвии… В шоу-бизнесе в последнее время все чаще стали говорить, что за рубежом Алле приходится несладко. У нее обострились хронические болезни, поэтому она все чаще задумывается о возвращении на родину. Нельсон уверена: Примадонна непременно вернется в Россию.
«Я думаю, что да, она приедет, — говорит Ирина. — Потому что Владимир Владимирович, по-моему, говорил, что мы не будем препятствовать никому, пусть возвращаются. Он — очень щедрый, у него сердце — любвеобильное. Когда все устаканится, я думаю, что она вернется»
По словам Нельсон, за рубежом Пугачева, как и остальные сбежавшие из России артисты, долго не сможет. Привыкнуть к европейскому образу жизни и менталитету русским людям очень сложно. Ирина все это прочувствовала на себе.
«За рубежом нет самого главного для русского человека, — продолжает Ирина. — Здесь остаются друзья, здесь — запахи детства… Мы много лет назад с Вячеславом (муж Ирины, продюсер Вячеслав Тюрин — авт.) тоже уезжали и жили в Америке года полтора. Но я так и не смогла привыкнуть. При всем потребительном рае, который там есть, не смогла жить за рубежом. Для меня там все было чужое. Я не могла привыкнуть к менталитету. Мне казалось, что там все — фальшивое».
Ирина до сих пор помнит эмоции, которые испытала по возвращении в Россию. По словам артистки, сойдя с трапа самолета, она почувствовала радость.
«Я приехала и подумала: „Боже мой, это же моя земля!“, — делится певица. — Знаете, у нее особый запах! А тот винегрет, который я покушала! Я такое наслаждение получила. Думаю: „Боже, какая же вкусная органическая еда!“ Там такой не было. Потому что в Америке, даже в магазинах органических продуктов, не купишь настоящие овощи и фрукты. На них же там никогда не садятся даже мошки: они облетают эти продукты. А это первый показатель, что они обработаны средствами».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.