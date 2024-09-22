Бабкина рассказала, как Пугачева с Галкиным* спешно покидали Россию под покровом ночи

Примадонна Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) покидали Россию ночью, не предупредив об этом близких. Об этом сообщила народная артистка России Надежда Бабкина. По мнению певицы, Пугачевой незачем было уезжать из страны, она могла бы продолжать свою концертную деятельность в России.
«Алла никому не сказала из своих подруг. Они договорились, условно говоря, на тот вечер собраться у нее. Подружка приехала к ним, а их нет. Домработница говорит, что они уехали ночью», — заявила Бабкина. Об этом артистка сообщила в интервью на RUTUBE-канале «Консерватор» в беседе с Антоном Красовским.
Надежда Бабкина также выразила мнение о том, что Пугачева преждевременно завершила свою карьеру и не использовала все свои возможности на сцене. Артистка критически относится к решению Примадонны уйти со сцены, ведь каждый возраст предоставляет новые возможности для изменений и самовыражения перед публикой.
Ранее сообщалось, что Примадонна собирается вернуться на российскую территорию и дать сольный концерт. Это подтверждал и продюсер Сергей Дворцов, ссылаясь на информацию из окружения артистки. Однако ее муж, юморист Максим Галкин опроверг возвращение супруги на российскую сцену.
*Юморист Максим Галкин признан иноагентом в России
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