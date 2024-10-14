Силуанов раскрыл, когда работающим пенсионерам повысят выплаты

Силуанов: пенсии работающих пенсионеров повысят с января 2025 года

14 октября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Силуанов сообщил, что пенсии будут повышены на 7,3% Фото: Роман Наумов © URA.RU Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут повышены на 7,3 процентных пункта с января 2025 года. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Новость по теме Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», — заявил Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Информацию передает «Парламентская газета». Министр финансов также упомянул, что все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие три года. Он отметил, что общий объем детского бюджета составит около 10 триллионов рублей, из которых около четырех триллионов рублей будут направлены на выплату единого пособия на детей. Антон Силуанов сообщил, что примерно 10 миллионов человек получат выплаты в рамках детского бюджета и поддержки семей с детьми. Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих сообщила о повышении пенсий для работников угольной промышленности, членов летных экипажей в гражданской авиации и пенсионеров старше 80 лет начиная с ноября 2024 года. Рыжих уточнила, что пенсионерам, достигшим 80 лет, будут выплачиваться 16 269,76 рублей ежемесячно. Кроме того, для жителей Крайнего Севера предусмотрено дополнительное увеличение пенсии. Доплаты к пенсии для работников угольной промышленности и летчиков будут произведены при условии, что их стаж работы составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре, также имеют право на индексацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут повышены на 7,3 процентных пункта с января 2025 года. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», — заявил Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Информацию передает «Парламентская газета». Министр финансов также упомянул, что все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие три года. Он отметил, что общий объем детского бюджета составит около 10 триллионов рублей, из которых около четырех триллионов рублей будут направлены на выплату единого пособия на детей. Антон Силуанов сообщил, что примерно 10 миллионов человек получат выплаты в рамках детского бюджета и поддержки семей с детьми. Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих сообщила о повышении пенсий для работников угольной промышленности, членов летных экипажей в гражданской авиации и пенсионеров старше 80 лет начиная с ноября 2024 года. Рыжих уточнила, что пенсионерам, достигшим 80 лет, будут выплачиваться 16 269,76 рублей ежемесячно. Кроме того, для жителей Крайнего Севера предусмотрено дополнительное увеличение пенсии. Доплаты к пенсии для работников угольной промышленности и летчиков будут произведены при условии, что их стаж работы составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре, также имеют право на индексацию.