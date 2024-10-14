Центробанк допускает повышение ключевой ставки с 25 октября

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ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки
ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки Фото:

Центральный банк России не исключает повышение ключевой ставки на предстоящем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«ЦБ РФ по-прежнему допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября», — пишет РИА Новости со ссылкой на Заботкина. По его словам, статистика инфляции в России за сентябрь указывает на необходимость продолжения строгой монетарной политики.

Зампред ЦБ также подчеркнул, что на данный момент значимых признаков замедления роста цен в стране не наблюдается. Это может стать одним из факторов, влияющих на решение о повышении ставки.

Ранее россияне начали массово отказываться от ипотеки на фоне рекордно взлетевшей ключевой ставки. Люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты.

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Центральный банк России не исключает повышение ключевой ставки на предстоящем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. «ЦБ РФ по-прежнему допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября», — пишет РИА Новости со ссылкой на Заботкина. По его словам, статистика инфляции в России за сентябрь указывает на необходимость продолжения строгой монетарной политики. Зампред ЦБ также подчеркнул, что на данный момент значимых признаков замедления роста цен в стране не наблюдается. Это может стать одним из факторов, влияющих на решение о повышении ставки. Ранее россияне начали массово отказываться от ипотеки на фоне рекордно взлетевшей ключевой ставки. Люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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