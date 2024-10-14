Центробанк допускает повышение ключевой ставки с 25 октября

Центральный банк России не исключает повышение ключевой ставки на предстоящем заседании, которое состоится 25 октября. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
«ЦБ РФ по-прежнему допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 25 октября», — пишет РИА Новости со ссылкой на Заботкина. По его словам, статистика инфляции в России за сентябрь указывает на необходимость продолжения строгой монетарной политики.
Зампред ЦБ также подчеркнул, что на данный момент значимых признаков замедления роста цен в стране не наблюдается. Это может стать одним из факторов, влияющих на решение о повышении ставки.
Ранее россияне начали массово отказываться от ипотеки на фоне рекордно взлетевшей ключевой ставки. Люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты.
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